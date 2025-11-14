Haberler

ÇAYMER, Çiçek Çayı Üretimini Artırdı

Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi, 2022'de 20 kilogramla başladığı çiçek çayı üretimini bu yıl 50 kilograma çıkardı. Genel Müdür Teoman Küçükmustafa, çiçek çayının yeni bir tat ve lezzet sunduğunu belirtti.

Çay Araştırma ve Uygulama Merkezi (ÇAYMER) Genel Müdürü Teoman Küçükmustafa, 2022'de 20 kilogramla başladıkları çiçek çayı üretimini bu yıl 50 kilograma çıkardıklarını söyledi.

Küçükmustafa, AA muhabirine, çay bitkisinin çiçeklerinden elde edilen çayı, 2022'den itibaren üretmeye başladıklarını söyledi.

Çiçek çayını düzenlenen bütün organizasyonlarda tanıttıklarını dile getiren Küçükmustafa, "Yeni bir tat, yeni bir lezzet. Bunu Türk çay sektörüne kazandırmış bulunmaktayız. 2022'de 20 kilogram ile başladığımız üretimimizi 2025'te 50 kilogram yapmış bulunmaktayız. Özellikle müşterilerimize birebir bu çayın lezzetini tattırıyoruz." ifadelerini kullandı.

Küçükmustafa, 6 kilogramlık çay çiçeğine yapılan işlemlerin ardından 1 kilogramlık çay elde edildiğini belirterek, özellikle Körfez ülkelerinden gelen turistlerin bu çaya ilgi gösterdiklerine dikkati çekti.

Çiçek çayının toplanmasının ardından fırınlama, kurutma ve paketleme işlemlerinin uygulandığını anlatan Küçükmustafa, "Cam çaydanlıklarda 3 ya da 4 dakikalık bir demleme süremiz var. Posasından ayırdığımız sıvıyı içilebilir hale getiriyoruz. Bu şekilde güzel ve farklı bir lezzet ortaya çıkıyor." dedi.

Çiçek çayı üretmek isteyenlere ücretsiz kurs verdiklerini dile getiren Küçükmustafa, hasat sürecinin verimli olabilmesi için yağışın yoğun olmaması gerektiğini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA / Ayfer Koçal - Ekonomi
