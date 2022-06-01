ÇAYKUR, üreticiden çay almaya devam ediyor - Haberler

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 15 günde çay üreticilerden toplam 92 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

Doğu Karadeniz'de üreticilerin bahçelerine girmesiyle yaş çay sezonunda hareketlilik devam ediyor. 47 fabrikası ile ÇAYKUR ve özel fabrikalar da yaş çay alımlarına devam ediyor. Sabah erken saatlerde çay bahçelerine giren üreticiler, topladıkları çayları çay alım merkezlerine götürerek çaylarını satıyor. ÇAYKUR, Doğu Karadeniz'de 2022 yılı kampanyasının 15. gününde üreticilerden toplam 96 bin ton yaş çay alımı gerçekleştirdi.

ÇAYKUR'un yapmış olduğu açıklamada, taze yaş çay satılması konusunda üreticilerin aynı hassasiyeti göstermeleri çaya katkı sağlayacağını belirterek "2022 yılı yaş çay kampanyası 16 Mayıs 2022 tarihinde açılmış olup, 31 mayıs 2022 tarihi itibariyle 92 bin ton seviyesine ulaşmıştır. Limitsiz yaş çay alımlarımız devam etmektedir. Üreticilerimizin kampanya açılışından itibaren bahçeye girerek kaliteli yaş çay hasadı ile elde ettiğimiz kuru çayımızın ülkemiz ve dünyadaki tüketicilerimize ulaştırılması için titizlikle çalışmalarımız devam etmektedir. Taze yaş çay satılması konusunda üreticilerimizin aynı hassasiyeti göstermeleri çayımıza katkı sağlayacaktır" ifadelerine yer verildi. - RİZE

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi