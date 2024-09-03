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ÇAYKUR, organik çay üreticilerinin tepkisine rağmen kota sınırlamasını artırdı

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ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nün organik çay üreticilerinin tepkisine rağmen konvansiyonel çayda ve organik çayda kota sınırlamasını artırdığı bildirildi.

ÇAYKUR Genel Müdürlüğü'nün 3. sürgünde konvansiyonel çayda kotayı dekar başına 600 kg'dan 750 kg'a, organik çayda ise dekar başına 400 kg'dan 500 kg'a çıkarmasına, organik çay üreticilerinin tepkisi dinmiyor.

Üreticiler, kendileri ile geçmişte imzalanan sözleşmeye göre ÇAYKUR'un organik çayın tamamını alacağını taahhüt ettiğini ve kota uygulamasının yasal olmadığını iddia etti.

Rizeli organik çay üreticilerinin organik olmayan geleneksel yöntemlerle üretilen konvansiyonel çay için dekar başına ÇAYKUR'un 750 kilogram kota açıklamasına rağmen organik çayda dekar başına 500 kilogram sınırlaması getirilmesine tepkisi sürüyor. 3. sürgünde kotanın 400 kg'dan 500 kilograma çıkartılmasının bir anlamı olmadığını ve kota uygulamasının kabul edilemez olduğunu ifade eden üreticiler, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü'ne (ÇAYKUR) yaptığı sözleşmeye uymadığını iddia etti.

Organik üretici ile ÇAYKUR arasında sözleşme var

Öte yandan, organik çay üretimine geçiş sürecinde çay üreticileri ile ÇAYKUR arsında bir sözleşme imzalandı. İmzalanan sözleşmede ÇAYKUR'un kota uygulaması koymadan üreticiden bütün çayı alacağı taahhüt edilerek, "Üretici üretmiş olduğu organik yaş çay ürününün tamamını ÇAYKUR'a satar" maddesine yer verilmişti. Maddenin devamında ise üreticinin organik çayı ÇAYKUR'dan başka bir firmaya satması halinde sözleşmenin iptal edilerek kurum tarafından yapılan tüm masrafların üreticiden tahsil edileceği beyan edilerek "Sözleşme devam ettiği sürece başka bir firmaya yaş çay ürünü satamaz, başka bir firma ile de sözleşme imzalayamaz. Aksi taktirde ÇAYKUR iş bu sözleşmeyi feshederek bu işle ilgili olarak üreticiye yapılan tüm masrafları geriye tahsil eder" ifadelerine yer verilmişti.

Buna karşılık son olarak ÇAYKUR tarafından yapılan yazılı açıklamada, "2024 yılı 2. sürgünü yaş çay alım sürecinde yaşamış olduğumuz tüm yoğunluğa rağmen, siz değerli üreticilerimizi korumak ve alın teri olan ürünlerinizi garanti altına alabilmek adına, tarihimizde ilk kez 3. sürgünde konvansiyonel çayda kotayı dekar başına 600 kg'dan 750 kg'a, organik çayda ise dekar başına 400 kg'dan 500 kg'a çıkarmış bulunmaktayız" ifadelerine yer verildi. - RİZE

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi

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