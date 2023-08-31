ÇAYKUR, 'İmparatorların çayı' olarak bilinen beyaz çay alımlarına devam ediyor

ÇAYKUR, Doğu Karadeniz'de hasat öncesinde toplanan ve geleneksel yöntemlerle kurutulan 'İmparatorların çayı' olarak bilinen beyaz çayı müstahsilden alıyor. Bu yıl toplam 175 kilogram beyaz çay alımı yapıldı.

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğü (ÇAYKUR) 'İmparatorların çayı' olarak adlandırılan 'beyaz çay' alımlarını hız kesmeden devam ediyor.

Doğu Karadeniz'de çay bahçelerinde hasat öncesinde elle toplanıp geleneksel yöntemlerle kurutularak elde edilen ve 'İmparatorların çayı' olarak adlandırılan 'beyaz çay' müstahsil tarafından toplanarak ÇAYKUR tarafından alımı yapılıyor. Bu yıl sezon başından bugüne kadar toplam 175 kilogram beyaz çay ÇAYKUR tarafından müstahsilden alındı.

ÇAYKUR tarafından başlatılan uygulamayla 'tomurcuk' olarak bilinen çayın üst filizleri, üreticiler tarafından elle toplanarak, 20 gramlık kavanozlar halinde satılıyor. Tüketicilere satışında 20 gramlık kavanozlarla satılan beyaz çayın kilogram fiyatı 10 bin TL'nin üzerine çıkıyor. - RİZE