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Çavdarhisar’da yüzde 75 hibeli aspirlerin hasadı yapıldı

Çavdarhisar’da yüzde 75 hibeli aspirlerin hasadı yapıldı
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Kütahya’nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından İl Özel İdaresi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen aspirlerin hasadı yapıldı.

Kütahya'nın Çavdarhisar ilçesinde, İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personeli tarafından İl Özel İdaresi Projesi kapsamında üreticilere yüzde 75 hibe desteğiyle dağıtımı gerçekleştirilen aspirlerin hasadı yapıldı.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ekiplerinin çalışmalarıyla gerçekleştirilen çok amaçlı kullanılabilen bir yağ bitkisi olan aspir hasadın ardından üreticilere bereketli ve bol kazançlı bir sezon temennisinde bulunuldu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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