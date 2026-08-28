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Çavdarhisar'da Çörek Otu Hasadı Sürüyor

Çavdarhisar'da Çörek Otu Hasadı Sürüyor
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Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü ve İl Özel İdaresi iş birliğiyle hayata geçirilen bin 850 dekarlık Çörek Otu Projesi kapsamında hasat çalışmaları devam ediyor. Ekipler, tarlalarda incelemelerde bulunarak üreticilerle bir araya geldi ve süreci değerlendirdi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü tarafından yürütülen ve İl Özel İdaresi kaynaklarıyla hayata geçirilen bin 850 dekarlık Çörek Otu Projesi kapsamında hasat çalışmaları devam ediyor.

İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü personelleri, proje kapsamında gerçekleştirilen hasat çalışmalarını yerinde inceleyerek üreticilerle bir araya geldi. Ziyarette hasat süreci hakkında bilgi alınırken, üreticilerin çalışmaları ve yürütülen faaliyetler değerlendirildi.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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