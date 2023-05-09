Çavdarhisar'da 356 çiftçiye 24 ton nohut tohumu desteği

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kütahya İl Özel İdaresi ve Bakanlık destekli 356 çiftçiye 24 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

Çavdarhisar İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğünce Kütahya İl Özel İdaresi ve Bakanlık destekli 356 çiftçiye 24 ton nohut tohumu dağıtımı gerçekleştirildi.

356 çiftçiye bin 920 dekar alana ekilmek üzere 24 ton yüzde 50 hibeli nohut tohumu dağıtım programına Kaymakam Metin Korkmaz, Belediye Başkanı Halil Başer, İl Genel Meclis Üyeleri Hüseyin Yıldız, Davut Karakurt, İlçe Tarım ve Orman Müdürü İbrahim Gülmez ve Ziraat Odası Başkanı Mustafa Çalışkan katıldı. - KÜTAHYA