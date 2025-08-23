Castrol Performance Day'de Türk Motor Sporları Göz Kamaştırdı

TOSFED İstanbul Park'ta düzenlenen Castrol Performance Day etkinliğinde, Dünya Superbike Şampiyonu Toprak Razgatlıoğlu ile Dünya Gençler Ralli Şampiyonu Ali Türkkan, ralli aracıyla ve yarış motosikletiyle gösteri sürüşü sergilediler.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, her iki pilot da bu sürüşler öncesinde Castrol deneyim alanındaki simülatörlerde ısınma turu attılar.

Toprak Razgatlıoğlu kendisine birçok başarı getiren yarış motoruyla sürüşünü ünlü "stoppie" hareketiyle tamamladı. Ali Türkkan ise Ford Fiesta Rally3 aracıyla drift gösterisi yaptı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Castrol Türkiye, Ukrayna ve Orta Asya Pazarlama Direktörü Cansu Taç Ekmekçiler motor sporlarının önemine dikkat çekerek, şunları kaydetti:

"Castrol olarak 125 yılı aşkın süredir performansın sınırlarını zorluyoruz. Motor sporları da bu yolculuğumuzun en önemli parçası çünkü en zorlu koşullarda sınanan mühendislik çözümlerimiz, günlük hayatta kullandığımız ürünlerin gelişimine önemli katkılar sağlıyor. TOSFED İstanbul Park'ta ülkemizi gururla temsil eden milli sürücülerimizi bir araya getirdik."

Ekmekçiler, etkinliğin aynı zamanda Türk motor sporlarının geldiği noktayı gözler önüne serdiğini belirterek, "WRC aracıyla test yapan ilk Türk pilot olan Ali Türkkan'ı heyecanla takip ediyoruz çünkü her geçen gün performansını daha ileriye taşıyoruz. Diğer yandan, Toprak Razgatlıoğlu, 2026 sezonunda MotoGP'de yarışacak ilk Türk pilot olacak ve ona şimdiden yeni döneminde başarılar diliyoruz. Dünyanın en prestijli şampiyonalarında başarılara imza atmaya devam ediyorlar ve biz de Castrol olarak onların başarı yolculuklarına katkı sağlamaktan büyük gurur duyuyoruz."

Toprak Razgatlıoğlu da, etkinlikte motor tutkunlarıyla bir araya gelmenin önemine değinerek, "Bizi destekleyenlerle buluşmak ve Ali Türkkan'ın ralli aracını deneyimlemek benim için ayrıca unutulmaz bir anı oldu. Önümüzdeki dönemde de Türk bayrağını en iyi şekilde temsil etmek için elimden geleni yapmaya devam edeceğim." değerlendirmesinde bulundu.

Ali Türkkan ise, "Çifte puan verilen ve şampiyonu belirleyecek zorlu Junior WRC final yarışı öncesi moral depoladığımız muhteşem bir gün oldu. Castrol Performance Day'de TOSFED İstanbul Park gibi özel bir pistte Toprak Razgatlıoğlu ile bir araya gelip deneyimlerimizi paylaşmak çok güzeldi. Toprak ve ben, farklı disiplinlerde aynı hedef için çalışıyoruz. Amacımız ülkemizi gururlandıracak başarılar elde ederek gençlere iham vermek." ifadelerini kullandı.