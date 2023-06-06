Çarşamba pidesi üreticilerine coğrafi işaret denetimi yapıldı

Samsun'un Çarşamba ilçesinde "Çarşamba pidesi" üretimi yapan altı firma denetlendi.

Samsun'da, 6769 sayılı Sınai Mülkiyet Kanunu kapsamında 22 Aralık 2016 tarihinden itibaren korunmak üzere 21 Mart 2018 tarihinde Çarşamba Ticaret Borsası(ÇTB) tarafından tescili yaptırılan Çarşamba pidesinin coğrafi işaret denetimi tamamlandı. Denetim kapsamında, coğrafi işaretli Çarşamba pidesi üreticileri yerinde ziyaret edildi. Üreticilere coğrafi işaretin önemi anlatılarak, şartnameye uygunlukları açısından da denetim gerçekleştirildi. Denetime Çarşamba Ticaret Borsası Tescil Takip Memuru Oğuzhan Kılınç, Proje Uzmanı Hümeyra Arı, Çarşambalılar Lokantacılar Odası Genel Sekreteri Serpil Yılmaz, Çarşamba Belediyesi görevlisi Onur Öztürk, İlçe Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü yetkilisi Uğur Gencer katıldı.

"Çarşamba'nın ortak değeri"

Denetimlerin usulüne uygun yapıldığını ifade eden Çarşamba Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Kazım Yılmaz, "Coğrafi işarete sahip Çarşamba pidesi, Çarşamba'nın ortak değeridir. Yıllardır süregelmiş bu yöresel ürüne özellikle kamunun öncülüğünde sahip çıkılmalı ve marka değeri artırılmalıdır. Pidenin kültürümüzdeki ve mutfaklarımızdaki yeri bambaşkadır. Bölgemizde pazar günü kahvaltılarında geçmişten günümüze geleneksel hale gelmiş olan çiğ kıymadan yapılan Çarşamba pidesi tercihin devam ettiğini görüyoruz. Tarihimiz ve bölgemiz için büyük değere sahip bir ürünün korunması ve üretimi hususunda görev alan öncü kurum olmaktan gurur duyuyoruz" dedi.

ÇTB tarafından Çarşamba'da coğrafi işaretli Çarşamba pidesi üretimi yapan altı firmaya coğrafi işaret denetimi yapıldı. Denetimde işletmelerin, coğrafi işaretli Çarşamba pidesini usullerine uygun bir biçimde yaptığı ve yörenin doğal ürünlerini kullandığı belirlendi. - SAMSUN