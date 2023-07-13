Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde 7 Bin 500 Kişiye İstihdam Hedefleniyor

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi (OSB) tamamlandığında 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor. Çarşamba Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, OSB'nin Samsun Valiliği, Çarşamba Kaymakamlığı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile Çarşamba Belediyesi tarafından hayata geçirildiği belirtildi. 822 bin metrekare alanda kurulan OSB'de 43 fabrika kurulması ve 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanması amaçlanıyor. Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'yı üretim kenti haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi ( Osb ) tamamlandığında 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanması hedefleniyor.

Çarşamba Belediyesinden yapılan açıklamada, Çarşamba Osb'nin Samsun Valiliği, Çarşamba Kaymakamlığı, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası ile Çarşamba Belediyesinin paydaşlığında hayata geçirildiği belirtildi.

Açıklamada, 822 bin metrekare alanda kurulan Çarşamba Osb'de 43 parselde 43 fabrika kurulması ve 7 bin 500 kişiye istihdam sağlanmasının amaçlandığı kaydedildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çarşamba Belediye Başkanı Halit Doğan, Çarşamba'yı üretim kenti haline getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

Çarşamba'nın genç nüfusu ve üretim olanakları yüksek bir ilçe olduğunu vurgulayan Doğan, şöyle devam etti:

"Çarşamba Organize Sanayi Bölgemiz bu anlamda çok değerli. İlçemizde üretim, istihdam ve kalkınmaya büyük katkı sağlayacak Osb'mizde fabrikalar yükselmeye devam ediyor. Fabrikalar için kalifiye personel ihtiyacını da Çarşamba Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerimiz karşılamış olacak. Çarşamba'mızın kendi markasını üretmesi, üretimde öncü kent olması için tüm kurum ve kuruluşlarımız, ilgililerimizle birlikte çalışıyoruz. Çarşamba OSB ve Çarşamba Tekstilkent projemiz ile ilçemizde üretim, istihdam ve kalkınmaya büyük katkılar sağlamayı hedefliyoruz. Bundan sonra Çarşamba'mızın gençleri iş için farklı şehirlere göç etmek zorunda kalmayacak. Her anlamda Çarşamba'mızı daha da ileriye taşımak için çalışmaya devam ediyoruz. OSB hızlı şekilde yükseliyor. İlçemiz ve hemşehrilerimiz için hayırlı olmasını diliyorum."

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