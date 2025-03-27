Çarşamba'da Ramazan Bayramı İçin Baklava ve Kıvratma Yoğunluğu

Samsun'un Çarşamba ilçesinde vatandaşlar, Ramazan Bayramı öncesi en çok ev yapımı baklava ve kıvratmaya talep gösteriyor.

Çarşamba ilçesinde faaliyet gösteren tatlıcılarda Ramazan Bayramı'na sayılı günler kala yoğunluk yaşanıyor. Vatandaşlar, tatlı için en çok baklava ve yöresel lezzet kıvratmayı tercih ediyor. Baklavanın kilosu 350, kıvratmanın ise 600 TL'den satılıyor.

En çok baklava ve kıvratmaya talep

Kurduğu işletmede siparişlere yetişmeye çalışan Hanife Odabaş, ev baklavasının hafifliği ve doğal lezzeti nedeniyle yoğun ilgi gördüğünü belirtti. Baklava yapımının zahmetli bir süreç olduğunu ifade eden Odabaş, "Bayram dolayısıyla yoğunluğumuz başladı. Bayrama kadar da bu yoğunluk devam eder. Müşteriler daha çok baklava ve kıvratmaya talep gösteriyor. Baklava ve kıvratma yapmak zahmetli bir süre. Hamurun iyi yoğrulması, yufkanın incecik açılması ve hakiki tereyağı ile birlikte kaliteli malzemelerin kullanılması gerekiyor. Kesinlikle glikoz kullanılmamalı. Glikozlu tatlılar mideyi yakar ve sağlığa zararlıdır. Biz tatlılarımızı şeker ile yaptığımız şerbetle ıslatıyoruz" dedi. - SAMSUN