Çarşamba OSB'de ikiz dönüşüm ve kivi projeleri hayata geçiyor

Samsun'un Çarşamba ilçesinde, Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı (OKA) desteğiyle hayata geçirilecek iki önemli projenin imzaları atılırken, Metroloji Altyapısı/Uzunluk Kalibrasyon Eğitimi'ni başarıyla tamamlayan katılımcılara sertifikaları verildi.

Samsun Valisi Orhan Tavlı'nın katımıyla Çarşamba Organize Sanayi Bölgesi'nde( Osb ) düzenlenen programda, "Çarşamba OSB İkiz Dönüşüm Odaklı Dış Ticaret Projesi" ile "Çarşamba Kivisi Ticarileştirme ve Değer Zinciri Geliştirme Projesi"nin imza töreni gerçekleştirildi. Program kapsamında ayrıca Metroloji Altyapısı/Uzunluk Kalibrasyon Eğitimi'ni tamamlayan katılımcılar sertifikalarını aldı.

Çarşamba OSB Müdürlüğü tarafından yürütülecek "Çarşamba OSB İkiz Dönüşüm Odaklı Dış Ticaret Projesi" ile bölgede faaliyet gösteren firmaların dış ticaret, dijitalleşme ve sürdürülebilirlik alanlarındaki kurumsal kapasitelerinin geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında firmalara eğitim ve danışmanlık desteği verilerek hedef pazar belirleme, müşteri geliştirme, doğrudan ihracata geçiş, dijital dönüşüm ve Avrupa Yeşil Mutabakatı'na uyum süreçlerine yönelik yol haritaları hazırlanacak.

Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası tarafından yürütülecek "Çarşamba Kivisi Ticarileştirme ve Değer Zinciri Geliştirme Projesi" kapsamında ise yaklaşık 13 bin tonluk üretimle Türkiye'nin en fazla kivi üretilen ilçesi olan Çarşamba'da, üretimden tüketime kadar uzanan değer zinciri analiz edilecek. Projeyle ticarileştirme ve markalaşma potansiyelinin ortaya çıkarılması, katma değeri artıracak müdahale alanlarının belirlenmesi ve sektöre yönelik stratejik yol haritasının hazırlanması amaçlanıyor.

Programda ayrıca, Çarşamba OSB'de faaliyet gösteren firmaların savunma sanayi ekosistemine uyumunu desteklemek ve üretim ile kalite altyapılarını güçlendirmek amacıyla düzenlenen Metroloji Altyapısı/Uzunluk Kalibrasyon Eğitimi'ni tamamlayan katılımcılara sertifikaları takdim edildi. SAMLAB tarafından teorik ve uygulamalı olarak gerçekleştirilen 3 günlük eğitimde genel metroloji, boyutsal kalibrasyon ve ara kontrol konuları işlendi. Eğitime Çarşamba OSB'de faaliyet gösteren firmalardan 9 çalışan katıldı.

Programa; Vali/Mülkiye Başmüfettişi Ahmet Deniz, Çarşamba Kaymakamı Mehmet Kamil Sağlam, OKA Genel Sekreteri Mehlika Dicle, Çarşamba Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Ayhan Sonkaya, Çarşamba OSB Müdürü Mehmet Dalgıç, SAMLAB yetkilileri ve ilgili kurum temsilcileri katıldı. - SAMSUN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı