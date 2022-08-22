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Fransa'da dev zincir marketten enflasyona karşı büyük adım! 100 ürünün fiyatını sabitleyecekler

Ekonomi Haberleri

Fransa'da bir market zinciri, enflasyona karşı çok önemli bir adım attı. Market, 100 üründe 'fiyat dondurma' işlemi uygulanacağını belirtti. Yeni kararla birlikte bu 100 ürünün fiyatı, enflasyonla birlikte artmak yerine sabit kalacak.

Fransız perakende devi bir marketten yapılan açıklamada, Fransa'da halkın başta enerji ve gıda fiyatlarıyla yükselen enflasyonla mücadele etmesine yardımcı olmak için gıda, sağlık ve giyim ürünleri dahil olmak üzere 100 ürünün fiyatlarını 30 Kasım'a kadar dondurulacağı belirtildi. Marketin fiyatları dondurma kararının diğer Fransız şirketlerinin yüksek enflasyon nedeniyle fiyatlarda düşürme kararı almasından sonra gelmesi dikkati çekti.

FRANSA'DA ENFLASYON SON 40 YILIN ZİRVESİNE ÇIKTI

Rusya- Ukrayna savaşının etkisiyle fiyatları artan enerji ve gıda, Fransa'da enflasyonu son 40 yılın en yüksek seviyelerine taşımıştı. Fransa Ulusal İstatistik ve Ekonomik Araştırmalar Enstitüsü'nün (INSEE), verilerine göre, haziranda yüzde 5,8 olan yıllık enflasyon, temmuzda yüzde 6,1'e yükseldi.

BAŞKA BİR MARKETTE EN ÇOK SATILAN 120 ÜRÜNDE FİYAT DONDURMUŞTU

Bir başka market zinciri de mayıs ayında en çok satın alınan 120 ürünün fiyatlarını geçen ay sonuna kadar dondurmuştu. Marketin söz konusu kararı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un hükümeti yükselen fiyatları durdurmak için iş dünyasına daha fazlasını yapması yönünde baskısının ardından geldi.

Kaynak: AA / Bahattin Gönültaş - Ekonomi

Ukrayna Fransa Rusya Ekonomi Güncel Haberler

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Yorumlar (2)

Hakan Aksa:

%3 enflasyonun olduğu yerde fiyat dondurmak kolay. burada enflasyon %300 lere gelkdi 2 senede.

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rap düelloları:

Bizdekiler bindirdikçe bindiriyor:))

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