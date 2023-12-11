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Türkiye ekonomisi bu yıl üçüncü kez cari fazla verdi

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ekim ayına ilişkin ödemeler dengesi istatistiklerini yayımladı. Buna göre; eylül ayında 1.8 milyar dolar ile son 2 yılın en büyük fazlasını veren cari denge, ekimde de 186 milyon dolar fazla verdi. Böylece Türkiye ekonomisi bu yıl üçüncü kez fazla vermiş oldu.

Türkiye ekonomisi bu yıl üçüncü kez cari fazla verdi. Haziran 2021'den sonra ilk kez 2023 haziranda fazla veren cari denge, temmuzda 5.4 milyar dolar, ağustosta ise 619 milyon dolar açık vermişti. Eylül de ise 1.8 milyar dolar ile son 2 yılın en büyük fazlasını veren cari denge ekim ayında da 186 milyon dolarlık cari fazla kaydetti. Ekimde altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 5 milyar 67 milyon dolar fazla verdi.

DIŞ TİCARET AÇIĞI 4.8 MİLYAR DOLAR

Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı 4 milyar 866 milyon dolar olarak gerçekleşti. Hizmetler dengesi kaynaklı net girişler 6 milyar 35 milyon dolar seviyesinde gerçekleşti. Bu kalem altında seyahat kaleminden kaynaklanan net gelirler 4 milyar 748 milyon dolar oldu. Birincil gelir dengesi kalemi 1 milyar 1 milyon dolar net çıkış, ikincil gelir dengesi kalemi ise 18 milyon dolar net giriş kaydetti.

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Mesut Şahin
Mesut Şahin
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