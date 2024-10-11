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Cari Açık Yüzde 1'in Altına Geriledi

Cari Açık Yüzde 1'in Altına Geriledi
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Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına gerilediğini ve bu durumun ekonominin dayanıklılığını artırdığını açıkladı. Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın en yüksek cari fazlası verildi.

HAZİNE ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, cari açığın milli gelire oranının yüzde 1'in altına gerilediğini belirterek, "Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" dedi.

Bakan Mehmet Şimşek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Cari açığın milli gelire oranı yüzde 1'in altına geriledi. Ağustosta 4,3 milyar dolar ile 5 yılın aylık en yüksek cari fazlası verilirken yıllık cari açık 11,3 milyar dolar oldu. Böylece 2023 yılı Mayıs ayına göre yıllık cari açıktaki düşüş 44,4 milyar dolara ulaştı. Yılın ilk 8 ayında portföy girişleri 24,9 milyar dolar iken banka ve reel sektörün dış borç çevirme oranları sırasıyla yüzde 167 ve yüzde 132 seviyesinde gerçekleşti. Cari açıktaki düşüş ve dış finansmandaki kuvvetli görünüm makro finansal istikrarımızı güçlendiriyor, ekonomimizin dayanıklılığını artırıyor" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ekonomi

Mehmet Şimşek Politika Ekonomi Finans Maliye

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