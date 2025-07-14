Çankırı ve Uşak'ta Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor

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Çankırı ve Uşak'ın bazı köy ve mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılacak. Resmi Gazete'de yayımlanan kararla, Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki 6, Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki 3 ve merkezdeki 7 köy ve mahallede DSİ tarafından çalışmalar yürütülecek.

Çankırı ve Uşak'ın bazı köy ve mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki 6, Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki 3 ve merkezdeki 7 köy ve mahallede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yürütülecek.

Kaynak: AA / Serhat Tutak - Ekonomi
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