Çankırı ve Uşak'ta Arazi Toplulaştırma Çalışmaları Başlıyor

Çankırı ve Uşak'ın bazı köy ve mahallelerinde arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yapılması kararlaştırıldı.

Konuya ilişkin Cumhurbaşkanı kararları, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre, Çankırı'nın Eldivan ilçesindeki 6, Uşak'ın Sivaslı ilçesindeki 3 ve merkezdeki 7 köy ve mahallede, Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğünce, arazi toplulaştırma ve tarla içi geliştirme çalışması yürütülecek.