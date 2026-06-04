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Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezinde sağanak yağışlar ekimi geciktirdi

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezinde sağanak yağışlar ekimi geciktirdi
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Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde mayıs ayındaki sağanak yağışlar çeltik ekimini hazirana sarkıttı. Çiftçiler, aşırı yağışların maliyetleri artırdığını ve ekim takvimini aksattığını belirtti.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden biri olan Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde etkili olan sağanak yağışlar, ekim sezonunun gecikmesine neden olarak çiftçileri olumsuz etkiledi.

Türkiye'nin önemli çeltik üretim merkezlerinden olan Çankırı'nın Kızılırmak ilçesinde Mayıs ayında etkili olan sağanak, çeltik ekiminin gecikmesine sebep oldu. Mayıs ayı içerisinde tamamlanması planlanan ekim, aralıklarla devam eden yağışlar sebebiyle ekim Haziran ayına sarktı. Yaklaşık 35 bin dönüm alanda çeltik üretiminin yapıldığı Kızılırmak ilçesinde üreticiler, tarlaların suyla dolması ve zeminin ağırlaşması sebebiyle ekim çalışmalarını ertelemek zorunda kaldı. Yağışların bir yandan baraj ve sulama kaynaklarına katkı sağladığını belirten çiftçiler, diğer yandan ekim takviminin aksamasının sezon planlamasını olumsuz etkilediğini ifade etti.

"Ani ve aşırı yağışlar maliyetlerimizi arttırdı"

Kızılırmak ilçesinde çeltik üretimi yapan Dağıstan Güneş, "1998 yılından beri Kızılırmak ilçesinde çeltik üretimi yapıyoruz. Eskiden imkanlar oldukça kısıtlıydı ve birçok işi el emeğiyle gerçekleştiriyorduk. Günümüzde ise teknolojinin gelişmesiyle birlikte üretimin büyük bölümü makinelerle yapılır hale geldi. Kızılırmak çevresinde yaklaşık 35 bin dönüm arazide çeltik ekimi yapılıyor. Kızılırmak çeltiği, lezzeti ve kalitesiyle meşhur olup Türkiye'nin en çok tercih edilen çeltikleri arasında yer alıyor. Her yıl yüksek verim elde edebilmek için en son teknolojilerden faydalanmaya çalışıyoruz. Çeltiğin hasat süresi, ekilen tohumun çeşidine göre değişiklik gösteriyor. Bazı çeşitlerde hasat 90 günde yapılırken, bazı çeşitlerde bu süre 150 güne kadar çıkabiliyor. Bölgemizde 3-4 farklı çeltik tohumu çeşidi ekiyoruz. Ancak çeltik üretimi oldukça zahmetli bir süreç gerektiriyor. Her yıl bu kadar sorun yaşamıyorduk ancak bu yıl yoğun yağışlar nedeniyle büyük sıkıntılar yaşadık. Ani ve aşırı yağışlar maliyetlerimizi arttırdı, ekim çalışmalarımızın gecikmesine neden oldu. İlerleyen günlerde hava şartlarının nasıl seyredeceğini tam olarak bilemediğimiz için tedirginlik yaşıyoruz. Buna rağmen yüksek verim elde etmek için elimizden gelen tüm gayreti gösteriyoruz. Gübreleme, ilaçlama ve diğer bakım çalışmalarını zamanında yapıyoruz. Bu uygulamalar da ürünün verimli ve kaliteli olmasında büyük rol oynuyor" diye konuştu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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