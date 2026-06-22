Haberler

Çankırı'da Mayıs ayında 167 adet konut satıldı

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

TÜİK verilerine göre, Çankırı'da Mayıs 2026'da konut satışları geçen yıla göre 58 adet azalarak 167 oldu. İpotekli satışlar 30, ilk el satışlar 66, ikinci el satışlar ise 101 adet olarak gerçekleşti.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Mayıs ayında 167 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Mayıs ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Verilere göre, Mayıs ayında Çankırı genelinde konut satışları 167 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 58 adet azaldı. Mayıs ayında Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 30 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 3 adet azaldı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 18,0 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 11 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 19 tanesi ise ikinci el satış oldu.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 55 adet azalarak 137 adet oldu. Mayıs ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 82,0 oldu.

Mayıs ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 32 adet artarak 66 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 39,5 oldu.

Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 90 adet azalarak 101 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 60,5 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
Levent Koç, AK Parti'ye geçti! Rozetini Cumhurbaşkanı Erdoğan taktı

CHP'den ayrılan başkan AK Parti'de! Erdoğan'ın elini öpüp rozeti taktı
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu

Dün kurak topraktı, bugün göl evi oldu
Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek telefonda ortaya çıktı

Anne-babasının gidere düştüğünü ihbar etti, gerçek çok başka çıktı
Tüm dengeleri değiştirecek iddia: Mansur Yavaş'tan 'İmamoğlu'nun güdümündeki partide yer almam' resti

Tüm dengeleri değiştirecek iddia! Mansur Yavaş'tan İmamoğlu resti
Aleyna Kalaycıoğlu mahkemede aylık gelirini açıkladı

Mahkemede aylık gelirini açıkladı

Sevgilisinin kendisini en yakın arkadaşıyla aldattığını öğrendi: Dokunmak, öpmek istiyorum

Büyük ihanetin yazışmaları! Hem de en yakın arkadaşla

Süleyman Yağcı'dan Pınar Altuğ hakkında olay sözler

Pınar Altuğ için olay sözler

Anaokulunda infial yaratan görüntü! Şüpheli gözaltına alındı

Anaokulunda infial yaratan olay! Görüntü polisleri harekete geçirdi