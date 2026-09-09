Çankırı’da imzalanan protokol çiftçinin yüzünü güldürecek

Çankırı'da imzalanan protokol çerçevesinde çiftçiler, ürünlerini ulusal market zinciri aracılığıyla tüketiciyle buluşturma imkanı bulacak.

Çankırı Valiliği koordinesinde, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çeşitli şirketlerin iş birliğiyle hayata geçirilen "sözleşmeli üretim modeli" kapsamında, çiftçilere alım garantisi sağlanacak. Yerel üretimin ulusal pazarlara aracısız ulaşmasının önünün açılması amacıyla hayata geçirilen proje için İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile Migros firması arasında protokol imzalandı. İmzalanan protokolle üreticilerin pazar güvencesine kavuşması, aracıların azaltılması ve çiftçi gelirlerinin artırılması hedefleniyor. Model doğrultusunda Çankırı'da tuz, çeltik, kavun ve biber üretimine öncelik verilerek, üreticilerin ürünlerini doğrudan pazarla buluşturmasına imkan sağlanacak.

"Çankırımıza değer katacak, sürdürülebilir bir ürün portföyü ortaya koyacağız"

Protokol imza töreninde konuşan Çankırı Valisi Hüseyin Çakırtaş, "Türkiye'nin tuz ihtiyacının büyük bir kısmının karşılandığı ilimizde, sadece yemeklik tuz olarak değil, tuzun kullanıldığı her alanda büyük bir kaynağa sahibiz. Bu tuz kaynağımızın yanında, kavunumuz, biberimiz, kuru fasulyemiz, çerezlik, ayçiçeğine kadar birçok alanda üretim yapılabilecek verimli topraklara sahibiz. Bunu destekleyecek mahiyette hem Koyunbaba Barajımızın hem de Kızlaryolu Barajımızın yapılmış olması ve benzer sulama göletlerimizin varlığıyla, arazilerimize kat kat daha fazla verim katacak bir aşamaya gelmiş bulunuyoruz. Tarım İl Müdürlüğümüzün yürüttüğü Bereket Yolu Projesi gibi önemli çalışmalarımız var. Aynı zamanda Migros yetkililerimiz ve Erkan Bey ile birlikte Çankırımıza değer katacak, sürdürülebilir bir ürün portföyü ortaya koyacağız. Kurumsal olarak Türkiye genelinde, yine Çankırılı hemşehrimiz olan Migros yöneticilerimizle birlikte, ürünlerimizi ulusal bir marka olan Migros aracılığıyla tüketicilerimizle buluşturacak ve fiyat istikrarını sağlayacak bir protokole inşallah imza atacağız. Ben bu protokolün hazırlanmasında, ortaya çıkmasında ve bizimle iletişim kurulmasında Erkan Bey'e özellikle çok teşekkür ediyorum. Kayseri Valiliğimiz ve diğer birçok ilimiz benzer projeleri hayata geçirdiler ve yürütüyorlar. O vesileyle biz de kendileriyle tanışma fırsatı bulduk. Hem Migros yöneticilerimize hem Tarım ve Orman İl Müdürlüğümüze hem mesai arkadaşlarımıza hem de bundan sonra Çankırı'da bu işin paydaşı olacak bütün üreticilerimize şimdiden teşekkür ediyorum" diye konuştu.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı