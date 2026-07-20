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Çankırı'da Haziran ayında 197 adet konut satıldı

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TÜİK verilerine göre, Çankırı'da Haziran 2026'da konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 28 adet artarak 197 oldu. İpotekli satışlar 32 adet, ilk el satışlar 83 adet olarak kaydedildi.

Türkiye İstatistik Kurumu tarafından açıklanan verilere göre, Çankırı'da Haziran ayında 197 konut satıldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) 2026 yılı Haziran ayı konut satış istatistiklerini açıkladı. Açıklanan verilere göre, Haziran ayında Çankırı genelinde konut satışları 197 adet oldu. Konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 28 adet arttı. Çankırı genelinde ipotekli konut satışları 32 adet olarak açıklandı. İpotekli konut satışları geçen yılın aynı ayına göre 8 adet arttı. İpotekli satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 16,2 olarak gerçekleşti. İpotekli satılan konutların 9 tanesi ilk defa satılan konutlardan oluşurken diğer 23 tanesi ise ikinci el satış oldu.

Diğer konut satışları ise bir önceki yılın aynı ayına göre 20 adet artarak 165 adet oldu. Haziran ayında diğer satışların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 83,8 oldu. Haziran ayında Çankırı genelinde ilk el satılan konut sayısı bir önceki yılın aynı ayına göre 35 adet artarak 83 adet oldu. İlk kez satılan konutların toplam konut satışları içindeki payı yüzde 42,1 oldu. Çankırı genelinde ikinci el konut satışları bir önceki yılın aynı ayına göre 7 adet azalarak 114 adet oldu. Çankırı'daki toplam konut satışları içinde ikinci el satışların payı yüzde 57,9 oldu. - ÇANKIRI

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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