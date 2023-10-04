Çankırı'da çiftçilere eğitim verildi

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çiftçilere çeşitli konularda eğitim verilip bilgilendirme yapıldı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan desteklemeler, hububat yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği konularında çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırmak için İl Müdürü Hüseyin Düzgün çiftçilerin sorunlarını dinledi.

Çankırı'nın Yapraklı ilçesinde çiftçilere çeşitli konularda eğitim verilip bilgilendirme yapıldı.

Çankırı İl Tarım ve Orman Müdürlüğü koordinesinde hayat geçirilen "Gece Eğitimi Seferberliği", Yapraklı ilçesine bağlı Çevrecik köyünde başladı. Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yapılan desteklemeler, hububat yetiştiriciliği ve hayvan sağlığı ve yetiştiriciliği konularında çiftçilerin bilgi ve becerilerini artırmak, üreticilerin soru ve sorunlarına çözüm bulmak için İl Müdürü Hüseyin Düzgün çiftçilerin sorunlarını dinledi.

"İstek ve dileklerinizi yerinde sorgulamak için burada bulunuyoruz"

Sürdürülebilir bir refah düzeyi sağlayabilmek adına her türlü teknik ihtiyaçlarını karşılamak üzere hazır olduklarını belirten Düzgün, "Buraya sizleri bilgilendirmek, istek ve sorunlarınızı yerinde halletmek, köyden kente göçü önlemek, devletimizin imkanlarını birlikte üretime yönlendirmek ve sizlerin varsa istek ve dileklerinizi yerinde sorgulamak için burada bulunuyoruz" dedi. - ÇANKIRI