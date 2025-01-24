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CANiK, Londra'da Uluslararası Zırhlı Araçlar Fuarında Yenilikçi Teknolojilerini Sergiledi

CANiK, Londra'da Uluslararası Zırhlı Araçlar Fuarında Yenilikçi Teknolojilerini Sergiledi
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Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden CANiK, 2025 Uluslararası Zırhlı Araçlar Fuarında gelişmiş savunma teknolojileri ile dikkat çekti. AEI Systems ve UNIROBOTICS, yeni ürün ve çözümleri ile Türkiye'nin savunma sanayi alanındaki güçlü konumunu uluslararası platformda temsil etti.

Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup şirketlerinden CANiK, AEI Systems ve UNIROBOTICS, Londra'da düzenlenen 2025 Uluslararası Zırhlı Araçlar Fuarında (IAV) yenilikçi teknolojilerini sundu.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, dünya savunma sanayisinin önde gelen oyuncuları, İngiltere'nin başkenti Londra'nın ev sahipliği yaptığı fuarda bir araya geldi.

CANiK'in bağlı olduğu SYS Grup bünyesinde faaliyet gösteren AEI Systems ve UNIROBOTICS, fuar boyunca sergiledikleri yenilikçi ürünlerle ilgi gördü.

2022'de SYS Grup'a katılan AEI Systems, özellikle orta kalibre top sistemlerindeki uzmanlığıyla, platform üreticileri ve son kullanıcıların beğenisini topladı. Fuarın öne çıkan ürünleri arasında, markanın 30x113mm düşük tepmeli orta kalibre topu "Venom LR" yer aldı.

Diğer grup şirketi UNIROBOTICS ise "İnsansız Hava Araçlarına Karşı Tedbir Sistemi" (Counter-Unmanned Aerial Systems-C-UAS) konseptindeki çözümüyle dikkati çekti. Son dönemde önemli bir tehdide dönüşen insansız hava araçlarına karşı etkin savunma sağlayan bu çözüm, kullanıcılara maliyeti etkin ve ileri teknolojik özelliklere sahip bir seçenek sundu. Firma, özellikle uzaktan komutalı silah sistemleri, üstün stabilizasyon ve hassas hedefleme yeteneklerini fuarda sergiledi.

Yeni işbirlikleri için görüşmeler yapıldı

AEI Systems ve UNIROBOTICS, etkinlik boyunca SYS Grup ekosisteminin yenilikçi ve öncü yaklaşımını gözler önüne sererken, Türkiye'nin savunma sanayisindeki güçlü konumunu, uluslararası platformda başarıyla temsil etti. SYS Grup ve bağlı şirketleri, yeni işbirlikleri için fuar boyunca yoğun görüşmeler gerçekleştirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup - CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, Birleşik Krallık'ın, SYS Grup için öncelikli bir pazar konumunda olduğunu ve bu etkinliğin, bölgedeki varlıklarını güçlendirmek adına kritik bir fırsat sunduğunu belirtti.

Aral, "Grup şirketlerimizden AEI Systems ve CANiK'in geliştirdiği üstün nitelikli silahlarımız, UNIROBOTICS tarafından tasarlanan ileri teknoloji uzaktan komutalı silah sistemleri (UKSS) ile geniş bir yelpazede platformlara entegre edilebilme yeteneğiyle öne çıkıyor. Bu entegrasyon kabiliyeti, modern savunma ihtiyaçlarına yenilikçi çözümler sunma konusundaki kararlılığımızın en güçlü göstergesi." ifadelerini kullandı.

Kaynak: AA / Maşallah Dağ - Ekonomi
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