CANİK, Birleşik Krallık'taki Close Combat Symposium 2025'te Ürünlerini Sergiledi

CANİK'in bünyesinde yer aldığı Samsun Yurt Savunma (SYS) Grup, Birleşik Krallık'ın prestijli savunma etkinliklerinden Close Combat Symposium (CCS) 2025'te ürünlerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANİK, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı tedarik otoriteleri, NATO ve partner ülke delegasyonları, araştırma enstitüleri ve sistem entegratörlerini bir araya getiren CCS 2025'e "Five-Star Plus" sponsor unvanıyla katıldı.

Etkinlikte, SYS Grup ekosisteminde yer alan CANİK'in yanı sıra AEI Systems ve UNIROBOTICS, tüm ürün portföyünü sergileyerek hafiften orta kalibre silahlara ve uzaktan kumandalı atış kontrol sistemlerine uzanan geniş portföylerini "tek çatı altında bütüncül çözüm" vizyonuyla tanıttı.

AEI Systems'in VENOM LR 30×113 milimetre orta kalibre topu, TRAKON 30 Uzaktan Komutalı Silah Sistemi (UKSS) ile Nurol Makina'nın Birleşik Krallık'ta faaliyet gösteren şirketi NMS UK'nin Dragon 4×4 taktik tekerlekli zırhlı muharebe aracına entegre edilerek sergilendi ve etkinlikte ilk kez bu nitelikte canlı atış gerçekleştirildi. Saha performansı, Birleşik Krallık Savunma Bakanlığı ve uluslararası tedarik heyetlerine izletildi.

Etkinlikte, CANİK'in, M2 QCB, M2F ve M3 ağır makineli tüfekleri ve tabancalarının yanı sıra Birleşik Krallık'ın "Apache Helikopteri" programında kullanılan General Dynamics yapımı M788 mühimmatıyla canlı atış gösterileri düzenlendi. Birleşik Krallık envanterinde bulunan mühimmatların, VENOM LR silah sistemine uyumluluğu, bu sayede gösterildi.

"Sahada güç çarpanı oluşturacak entegrasyonlara imza attık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen SYS Grup ve CANiK Genel Müdürü Cahit Utku Aral, grup bünyesine 2022'de katılan AEI Systems'in sahip olduğu yeteneklerle oluşturdukları bütüncül çözümlerin, savunma ihtiyaçlarına önemli katkı sağladığını belirtti.

Bu kapsamda, başta VENOM LR 30×113 milimetrenin TRAKON 30 UKSS'ye entegre edilmesi olmak üzere sahada güç çarpanı oluşturacak entegrasyonlara imza attıklarına değinen Aral, "Yürüttüğümüz çalışmalar sonunda VENOM LR 30×113 milimetrenin bu sempozyumda ilk kez canlı atışını gerçekleştirdik. Bu, vurguladığımız SYS ekosisteminin 'tasarla-üret-entegre et' kabiliyetinin, somut göstergesidir." ifadelerini kullandı.

Aral, bu ve benzeri projelerle sahada fark yaratan çözümler oluşturmaya, kullanıcıların ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşılamaya ve yeni sorumluluklar üstlenmeye devam edeceklerini aktardı.

AEI Systems Genel Müdürü Simon Angel de 50 yılı aşkın İngiliz mühendislik miraslarını SYS Grup'un küresel vizyonuyla birleştirerek bugünün ihtiyaçlarına uygun, yeni nesil bir sistem sunduklarını vurguladı.

Angel, "Bu ekosistem hem teknolojik üstünlük sağlıyor hem de modern savunma ihtiyaçlarına yönelik esnek, güvenilir ve etkili sistemlerin küresel pazara sunulmasına kapı açıyor." değerlendirmesinde bulundu.