CANiK yeni ürünlerini Las Vegas'ta tanıttı

Türk savunma sanayisi şirketlerinden CANiK, ABD'nin Las Vegas kentinde düzenlenen Atıcılık, Avcılık ve Açık Hava Sporları Fuarı'nda (SHOT Show 2026) yeni ürünlerini sergiledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, CANiK, fuarda "Endüstriyel Tasarım Ortaklığı" vizyonu kapsamında ABD merkezli RADIAN firmasıyla geliştirdiği PRIME RADIAN modelini tanıttı.

Şirket, fuarda kendi markası altında 10 yeni modelden oluşan optik ailesini ve yeni bastırıcı (susturucu) ürünlerini de katılımcıların beğenisine sundu.

Koleksiyonculara yönelik hazırlanan Signature Serisi ise bu yıl "DRIP" ve "DRIP MIDNIGHT" modelleriyle genişledi. Her birinden 2 bin 500'er adet üretilen serinin, fuarın ilk saatlerinde tükendiği bildirildi.

"ABD'deki üretim altyapımızı güçlendiriyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen aldığı SYS Grup Üst Yöneticisi (CEO) Cahit Utku Aral, sadece ürün geliştiren değil, trend belirleyen bir marka olma vizyonuyla hareket ettiklerini belirtti.

Daha önce Taran Butler ile gerçekleştirilen işbirliği kapsamında geliştirilen ve hala en çok tercih edilen modelleri arasında yer alan TTI Combat modeli gibi, PRIME RADIAN'ın da endüstriyel işbirliği vizyonunun güncel örneklerinden biri olduğunu aktaran Aral, şu değerlendirmelerde bulundu:

"RADIAN, özellikle ABD pazarında yüksek performanslı ve estetik bileşenleriyle uzun yıllardır otorite kabul edilen ve birlikte çalışmayı özellikle arzu ettiğimiz bir firmaydı. Bu projeyle RADIAN'ın en meşhur olduğu tasarımını, CANiK'in ABD'deki tesislerinde üretilen Prime modeline entegre ettik ve bu ürünü bu fuarla dünyanın dört bir yanından gelen ziyaretçilerle buluşturduk. ABD, sektörümüzün en önemli pazarı ve referans noktası. Bu pazardaki iddiamızı ve hedeflerimizi daha da yukarıya çıkarmak için yatırıma, tasarıma, üretime, işbirliklerine devam ediyoruz. ABD pazarındaki stratejimiz doğrultusunda ülkedeki üretim altyapımızı güçlendiriyoruz."

Aral, 2024 yılı sonunda üretime başlayan Florida West Palm Beach'teki CANiK USA tesisinin kapasitesini artıracaklarını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Tesisimizin kapasitesini 2026 yılında 65 bin adetten 100 bin adede çıkararak, CANiK'in bu pazardaki üretim varlığını da perçinleyeceğiz. 2026'da ABD pazarında beklenen yüzde 15'lik daralmaya karşın, 2025 yılında Prime ve TTI Combat modellerimizde yaptığımız gibi, 2026 yılında da PRIME RADIAN gibi fark yaratan modellerimizle pazar payımızı artırarak istikrarlı büyümemizi sürdüreceğiz. 2025 yılında Türkiye ve ABD'deki tesislerimizde gerçekleştirdiğimiz 450 bin adetlik hafif silah üretimini, 2026 yılında 500 bin adet olarak hedeflemekteyiz. Küresel pazarda yön veren ve takip edilen konumumuzu korumak hem büyük bir keyif hem de yoğun emek isteyen zorlu bir süreç. CANiK olarak bu yolda, kararlılıkla ve uzun vadeli bir vizyonla ilerlemeye devam edeceğiz."