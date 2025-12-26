CANiK 2026'da 300 milyon dolar konsolide ciro hedefliyor

Samsun Yurt Savunma'nın (SYS Grup) hafif ve orta kalibre silah sistemlerindeki global markası CANiK, küresel yapılanmasını güçlendirme amacıyla çalışmalarını sürdürürken, 2026'da 300 milyon dolar konsolide ciro hedefliyor.

Türkiye, ABD ve İngiltere'deki yatırımlarıyla küresel savunma sanayisindeki yerini güçlendiren CANiK, 2026 yılı için vites yükseltti.

Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasına girmeyi hedefleyen CANiK, 2026 stratejisini "tam kapasite üretim ve ihracat" üzerine kurdu.

Şirket, silah üreticisi olmanın yanı sıra entegre teknoloji geliştiren bir yapıya dönüşerek, asimetrik tehditlere karşı geliştirdiği çözümlerle yeni yıla hazırlanıyor.

"195 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz bulunuyor"

SYS Grup Genel Müdürü Cahit Utku Aral, şirketin 2025 performansını, yeni yıl hedeflerini ve küresel savunma sanayisine ilişkin gelecek stratejilerini AA muhabirine değerlendirdi.

Aral, bu yılın Türkiye, Amerika ve İngiltere'deki tesislerinde kapasite artışlarının yaşandığı kritik bir dönem olduğunu belirterek, 2026'da Türk savunma sanayisinin küreseldeki pazar payını artıracak önemli atılımlar yapacaklarını söyledi.

Sektördeki gelişmelerle şirketin finansal tablolarına işaret eden Aral, 2025'i bütçe hedefleri doğrultusunda başarıyla tamamladıklarını, Grup olarak önceki yıla kıyasla konsolide ciroda yüzde 20'lik bir büyüme kaydettiklerini anlattı.

Ayrıca bu yıl operasyonel süreçlerdeki verimliliği de artırdıklarına dikkati çeken Aral, 2026'nın kendileri için "hasat yılı" olacağını, özellikle ABD ve Türkiye'deki üretim tesislerinin tam kapasiteye ulaşmasıyla ciroda önemli bir sıçrama beklediklerini dile getirdi.

Aral, "2026'da hedefimiz artık 300 milyon dolar konsolide ciro hedefine ulaşmak. Bu rakamın yaklaşık 210 milyon dolarlık kısmı Türkiye'de, kalanı ise yurt dışı iştiraklerimizden sağlanacak. Türkiye'den toplamda 195 milyon dolarlık bir ihracat hedefimiz bulunuyor. Bu da büyüme stratejimizin ne kadar ihracat odaklı olduğunu net şekilde ortaya koyuyor." diye konuştu.

ABD tesisinde üretim hedefi 100 bin adet

Aral, 2022'de duyurdukları toplam 200 milyon dolarlık yatırım hamlesinin planlandığı gibi ilerlediğini ve 2025 sonu itibarıyla toplam yatırım paketinin 150 milyon dolarlık kısmını tamamladıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Yatırım paketimizin içinde, orta kalibre alanında Samsun'da inşa ettiğimiz ve 'Tesis 4' olarak adlandırdığımız yeni üretim alanımız, CANiK USA yatırımlarının tamamlanması, İngiltere'deki AEI Systems firmamızın modernizasyonu ve Unirobotics'in yeni tesisi gibi stratejik projeler yer alıyor.

Tüm bu kapasite artırım yatırımlarını hayata geçirdik. Önümüzdeki iki yıl boyunca, yani 2027 sonuna kadar İstanbul'daki CANiK Academy ve genel merkez tesisimizin tamamlanmasıyla toplamda 200 milyon dolarlık yatırım paketini gerçekleştirmiş olacağız."

ABD pazarındaki varlıklarını güçlendirdiklerini vurgulayan Aral, ABD'nin Florida eyaletindeki üretim tesisinde kapasitesinin her geçen yıl arttığına işaret etti.

Aral, 2025'te ABD tesisinde yaklaşık 60 bin adet hafif silah üretimi gerçekleştirdiklerine değinerek, "Gelecek yıl hedefimiz bu sayıyı 100 bine çıkarmak. Yani 2026, ABD yatırımımızın tam kapasiteyle çalıştığı ve meyvelerini tam anlamıyla vermeye başladığı bir yıl olacak." dedi.

Global ekosistemde şu an itibarıyla 1200 kişinin çalıştığını vurgulayan Aral, 2027 sonuna gelindiğinde Amerika, İngiltere ve Türkiye'deki tesislerle sayının 1400 kişiye ulaşmasını öngördüklerini kaydetti.

"Yeni dünyanın tehditlerine karşı pozisyon alıyoruz"

Savunma sanayisinin değişen dinamiklerine ayak uydurduklarını aktaran Aral, özellikle asimetrik tehditlere karşı geliştirdikleri çözümlerin önemine işaret etti.

Aral, savaş stratejilerinde dron ve insansız araç tehditlerinin arttığını, CANiK ve iştiraklerinin de bu alanda "oyun değiştirici" rol üstlendiğini vurguladı.

Şirketi 2020 itibarıyla silah üreten bir firma olmanın yanında, "ileri teknoloji silah sistemleri geliştiren bir grup" olarak tanımladıklarını kaydeden Aral, şöyle devam etti:

"Bugün gömülü bilgisayarlar, yazılımlar, algoritmalar ve radarlarla entegre çalışan sistemlerimizle yeni dünyanın tehditlerine karşı pozisyon alıyoruz. Özellikle 'hard kill' dediğimiz yok edici unsurlar tarafında, 30 milimetre toplarımızın 'proximity' yani yakınlık tapalı mühimmatlarla kullanımı sayesinde havada infilak ederek dronları imha etmesi konusu üzerinde yoğunlaştık. Bu sene en çok odaklandığımız ve demolarını gerçekleştirdiğimiz alan bu oldu."

Aral, artık tehdit algısının sadece savaş meydanlarında olmadığını, kritik tesislerin korunmasında da öne çıktığını vurgulayarak, havalimanları, enerji santralleri ve stratejik varlıkların asimetrik saldırılara karşı korunması gerektiğini söyledi.

Geliştirdikleri uzaktan komutalı ve otonom silah sistemlerinin, insan faktörünü riske atmadan bu tehditleri bertaraf edebildiğini, bunun da şirketin vizyonunu "teknolojik çözüm ortağı" noktasına taşıdığını dile getiren Aral, sözlerini şöyle tamamladı:

"Dünya genelinde savunma harcamaları 3 trilyon dolara yaklaştı ve Avrupa savunma bütçesini artırma kararı aldı. İngiltere'deki tesisimiz Avrupa pazarındaki fonlara erişim konusunda stratejik bir avantaj sağlıyor. Dünyanın en büyük 100 savunma sanayi şirketi arasına girme hedefimiz var. Sıralamada ilk 100 şirket arasına giriş cirosu yaklaşık 500 milyon dolar. Bizim hafif silah ve orta kalibredeki başarımızı tüm grup şirketlerimizle konsolide ettiğimizde bu lige girmek ve kalıcı olmak en büyük hedeflerimizden biri."