Çanakkale'nin Biga Pirinci'ne Coğrafi İşaret Tescil Belgesi Verildi

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yetişen ve kendine has özellikleriyle diğer pirinçlerden ayrılan Biga Pirinci, Türk Patent Enstitüsü tarafından coğrafi işaret tescil belgesi almaya hak kazandı. Biga Ziraat Odası Başkanı Güray Ergün, bu adımın ilçe çiftçisi ve ekonomisi için önemli bir gelişme olduğunu belirtti.

Çanakkale'nin "Biga Pirinci"ne, Türk Patent Enstitüsünce coğrafi işaret tescil belgesi verildi.

Biga Ziraat Odası Yönetim Kurulu Başkanı Güray Ergün, yaptığı yazılı açıklamada, ilçe çiftçisi ve ekonomisi için önem arz eden çeltik ve işlenmiş ürünü olan pirincin markalaşması için çok önemli bir adımın atıldığını belirtti.

Biga Pirinci'nin Türk Patent Enstitüsünce coğrafi işaret tescil belgesi aldığını vurgulayan Ergün, şunları kaydetti:

"Pirincimizin markalaşması ve katma değer yaratacak şekilde pazarlanmasında çok önemli bir aşamayı daha başarıyla geride bıraktık. Geçiş iklim kuşağında yer alan kendine has coğrafyaya sahip ilçemizde uygun güneşlenme açısı, rüzgarı, iklim ve hava şartlarıyla yetişen ve benzerleri arasından şekil, tat ve aroma bakımından ayrılan pirincimizin bu benzersiz özellikleri Türk Patent Enstitüsünce de tescil edildi, tüm çiftçimize ve halkımıza hayırlı uğurlu olsun."

Güray Ergün, Çanakkale'nin yeni tescilli ürünüyle coğrafi işaret tescil belgeli ürün sayının 12'ye yükseldiğini sözlerine ekledi.