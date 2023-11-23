Çanakkale'deki barajlarda su seviyeleri yükseldi

Atikhisar Barajı'nda son yağmurlarla doluluk oranı yüzde 34'e ulaştı

Bayramiç Barajı'nda yüzde 8 olan su seviyesi yüzde 17'ye ulaştı

Son yağmurlar üreticinin de yüzünü güldürdü

ÇANAKKALE - Çanakkale'de son yağışlarla birlikte kent merkezinin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su seviyesi yüzde 34'e ulaştı. Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Çanakkale'de beklenen yağışlarla birlikte çiftçinin, üreticinin yüzünün gülmeye başladığını söyledi. Kuraklık nedeniyle yüzde 8'lere kadar gerileyen ve yeterli yağışlar olmaması halinde tarımsal sulamaya kapatılması gündemde olan Bayramiç Barajında su seviyesi ise son yağışlarla birlikte yüzde 17 seviyesine çıktı.

Çanakkale'nin yaz aylarından bu yana kurak geçmesi sebebiyle barajlarda azalan su miktarı il genelinde yaklaşık 10 gündür devam eden yağışlarla birlikte yükselmeye başladı. Çanakkale merkezin içme ve kullanma suyu ihtiyacını karşılayan 54 milyon 115 bin metreküp su kapasitesine sahip Atikhisar Barajı'ndaki su miktarı son yağmurlarla birlikte 18 milyon 233 metreküp su miktarıyla yüzde 34 seviyesine ulaştı. Çanakkale Belediyesi Encümen kararıyla kuraklık nedeniyle 2 Mart'ta su kullanımına getirilen bazı yasakları kuraklığın devam etmesi ve Atikhisar barajında su seviyesinin azalması nedeniyle 31 Aralık tarihine kadar uzatmıştı.

Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, Çanakkale'de beklenen yağışlarla birlikte çiftçinin, üreticinin yüzünün gülmeye başladığını belirterek, "Yağışlar başta içme suyu olmak üzere üretimi de etkiliyor. Yüzde 30 seviyelerinde olan Atikhisar barajımızın su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 34 seviyesine çıktı. Barajımıza su gelmeye devam ediyor. Bu hafta yine yağmurlarımız var. Şuan Atikhisar Barajına gelen yağmurlarla birlikte içme suyumuzu karşılayacak seviyede bir su girişimiz oldu. Bu da barajımızdan su tüketimini yok denilecek şekilde azalttı. Bu hafta içinde yağmurlarımız devam ettiği zaman su seviyemizin yüzde 50'lilere kadar yükselebileceğini tahmin ediyoruz. Çünkü bu yağmurlarla toprak suya doydu. Yağacak yağmurlar bundan sonra tamamen toprağın yüzeyinden akarak, baraja gelmesini ve barajın dolmasını ümit ediyoruz" dedi.

Bayramiç barajında su seviyesi yüzde 8'den yüzde 17'lere çıktı

Çanakkale'de, çok sayıda su kaynağına sahip olduğu için mitolojide adı 'Bin Pınarlı İda' olarak geçen Kaz Dağları'ndan beslenen 96 milyon 500 bin metreküp su kapasitesine sahip Bayramiç Barajı bölgede yeterli yağış olmaması sebebiyle yüzde 8'lere kadar düşen su seviyesi son yağışlarla birlikte yüzde 17 seviyelerine ulaştı.

Bayramiç barajının tarımsal amaçlı Bayramiç, Ezine ve Merkez ilçe olmak üzere 3 ilçeyi besleyen büyük bir baraj olduğunu kaydeden Ziraat Odası Başkanı Ufuk Ünver, "Sulama olarak 160 bin dekarlık alana hükmediyor. Bu tamamen tarımın kalbi ve büyük bir kazanç kapısı. Bayramiç Barajı bu yıl kurak gittiği için yüzde 8 seviyesine kadar gerilemişti. Son yağışlarla birlikte Bayramiç barajımız da su seviyesi yüzde 17'ye ulaştı. Kaz Dağlarımıza da ilk karımız düştü. Bundan sonra eriyen karlarla ve gelen yağmurlarla, Bayramiç Barajı'nın dolacağı ümit ediliyor. Fakat iklimlerin ilerleyen yıllarda değişime uğrayacağını kesin gözüyle bakıldığı için artık hem insanımız, hem çiftçimiz bundan sonra suyu daha tasarruflu ve bilinçli kullanmak zorunda. Yoksa acaba her yıl su seviyesi ne kadar düştü diye düşüncelerle yaşayamaya başlayacağız. Bizim bundan sonra tarımsal faaliyette kullanılan suyunu, içme suyunu da tasarruflu ve tedbirli kullanmak zorundayız" diye konuştu.