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Çanakkale'de yerli 13 buğday ve 9 arpa çeşidi üreticiye tanıtıldı

Çanakkale'de yerli 13 buğday ve 9 arpa çeşidi üreticiye tanıtıldı
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Çanakkale’nin Halileli köyünde düzenlenen Hasatlı Tarla Günü etkinliğinde, 13 yerli buğday ve 9 arpa çeşidi üreticilere tanıtıldı. Yetkililer, yerli tohum çeşitlerinin verim ve kalite açısından önemine vurgu yaptı.

Çanakkale'de düzenlenen "Hasatlı Tarla Günü" etkinliğinde 13 yerli buğday ve 9 arpa çeşidi üreticiye tanıtıldı.

Merkeze bağlı Halileli köyünde üretici Tayfun Barın'ın tarlasında İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Trakya, Ege ve Sakarya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü işbirliğiyle etkinlik düzenlendi.

İl Tarım ve Orman Müdür Yardımcısı İbrahim Büyükgaga, burada yaptığı konuşmada, artan nüfus, iklim değişikliği, kuraklık ve doğal kaynaklar üzerindeki baskının, birim alandan daha yüksek verim ve kaliteli ürün almayı zorunlu hale getirdiğini söyledi.

Bitkisel üretimde, özellikle hububat tarımında verim ve kaliteyi etkileyen en önemli girdilerin başında tohumun geldiğini belirten Büyükgaga, şunları ifade etti:

"Üreticilerimizin doğru çeşitleri seçebilmeleri, yeni geliştirilen çeşitleri yerinde inceleyebilmeleri ve yeni çeşitlerin bölgemiz şartlarındaki performanslarını değerlendirebilmeleri amacıyla yerli ve milli çeşitlerden oluşan demonstrasyonlara büyük önem veriyoruz. Bu amaçla yerli ve milli çeşitlerden oluşan her türlü demonstrasyonları ilimizin değişik lokasyonlarında kurarak üreticilerimizin hizmetine, bilgisine sunuyoruz. Bugün burada 13 buğday 9 arpa olmak üzere toplam 22 yerli ve milli hububat çeşidinden oluşan demonstrasyonun kurulmasında emeği geçen başta tarımsal araştırma enstitülerimize, teknik personelimize ve demonstrasyon alanını bize tahsis ederek işbirliği yapan değerli üreticilerimize teşekkür ediyorum."

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitü Müdür Yardımcısı Dr. İrfan Öztürk ile Ege Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğünden Seda Üçeş de üretici Tayfun Barın'a ait 20 dönümlük tarlada ekimi yapılan buğday ve arpa çeşitleriyle ilgili bilgi verdi.

Konuşmaların ardından İl Tarım ve Orman Müdürlüğü yetkilileri ile enstitü temsilcileri tarafından üreticiye tarladaki buğday ve arpa çeşitleri gösterildi.

Etkinlik, ekinlerin biçilmesiyle sona erdi.

Kaynak: AA / Çiğdem Münibe Alyanak
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