Çamköy'de Güneş Enerjisi Sistemi Kurulumu Tamamlandı
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Çamköy'de Güneş Enerjisi Sistemi (GES) kurulumunun tamamlandığı bildirildi. Kaymakam Burhanettin Yavaşi, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Tokyay ile birlikte Güneş Enerjisi Sistemi kurulum alanında incelemelerde bulundu. Kaymakam Yavaşi, Çamköy'ün su dağıtım işlemlerinde büyük tasarruf sağlayacak olan Güneş Enerjisi Sisteminin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi.
Kütahya'nın Şaphane ilçesine bağlı Çamköy'de Güneş Enerjisi Sistemi (GES) kurulumunun tamamlandığı bildirildi.
Kaymakam Burhanettin Yavaşi, İl Genel Meclis Üyesi İbrahim Tokyay ile birlikte Güneş Enerjisi Sistemi kurulum alanında incelemelerde bulundu.
Kaymakam Yavaşi, Çamköy'ün su dağıtım işlemlerinde büyük tasarruf sağlayacak olan Güneş Enerjisi Sisteminin vatandaşlara hayırlı olmasını diledi. - KÜTAHYA