Cam Ev Eşyası İthalatında Damping Soruşturması Başlatıldı

İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunca, Çin ve Mısır menşeli "cam ev eşyası" ithalatına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Ticaret Bakanlığınca hazırlanan İthalatta Haksız Rekabetin Önlenmesine İlişkin Tebliğ, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Buna göre, Türkiye Şişe ve Cam Fabrikaları AŞ tarafından yapılan ve Gürok Turizm ve Madencilik AŞ'nin desteklediği başvuruya istinaden Çin ve Mısır menşeli "cam ev eşyası" ithalatına ilişkin inceleme gerçekleştirildi.

İnceleme sonucu, yeterli bilgi, belge ve delillerin bulunduğu anlaşıldığından, İthalatta Haksız Rekabeti Değerlendirme Kurulunun kararıyla bu iki ülke menşeli cam ev eşyalarına yönelik damping soruşturması açılmasına karar verildi.

Tebliğle soruşturmaya ilişkin usul ve esaslar belirlendi.