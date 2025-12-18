Haberler

TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı

TÜRK-İŞ Başkanı ile görüşen Bakan Işıkhan'dan heyecanlandıran asgari ücret mesajı
Güncelleme:
Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 2026 yılında uygulanacak asgari ücret rakamını belirleme çalışmaları kapsamında, bugün yapılacak ikinci toplantı başladı. Toplantı öncesi Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TÜRK-İŞ Başkanı Ergün Atalay ile görüştü. Görüşme sonrası Bakan Işıkhan, "Ortak noktada anlaşacağımıza inanıyorum" dedi.

  • Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısını 14.00'te yapıyor.
  • TÜRK-İŞ heyeti komisyonun yapısında değişiklik olmadığı için toplantıya katılmıyor.
  • Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Başkanı Ergün Atalay ile görüştü ve 'Ortak bir noktada buluşacağız. Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz' dedi.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücretin belirlenmesine yönelik süreç devam ediyor.

2. TOPLANTIDA EKONOMİK VERİLER PAYLAŞILACAK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının ev sahipliğinde, ilk toplantısını 12 Aralık'ta gerçekleştiren Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ikinci toplantısını bugün yapıyor. Çalışma Genel Müdürü Oğuz Tuncay'ın başkanlığındaki saat 14.00'te başlayan toplantıda, Hazine ve Maliye ile Ticaret Bakanlıkları ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcileri, ekonomik veri ve raporları komisyonla paylaşacak.

TÜRK-İŞ TOPLANTIYA KATILMAYACAK

Öte yandan, komisyonun yapısında değişiklik yapılmadığı gerekçesiyle birinci toplantıya katılmayan TÜRK-İŞ heyetinin, bugün yapılacak ikinci toplantıya da katılmaması bekleniyor.

Toplantı öncesi Atalay, Asgari Ücret Tespit Komisyonunun bugün yapılacak ikinci toplantısına da katılmayacaklarını belirterek, "Ama bu, şu demek değil; yani orayı protesto edelim, sabote edelim. Öyle bir niyetimiz hiç olmadı" dedi.

BAKAN IŞIKHAN, TÜRK-İŞ BAŞKANI İLE GÖRÜŞTÜ

İkinci toplantıdan dakikalar önce Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Türk-İş Genel Merkezi'nde Başkan Ergün Atalay ile görüştü.

GÖRÜŞME SONRASI BAKAN IŞIKHAN'DAN ASGARİ ÜCRET MESAJI

Toplantı sonrası konuşan Işıkhan "Ortak bir noktada buluşacağız. Çalışanımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz. Türk-İş'in toplantıya katılmama kararında değişiklik yok." dedi.

Bakan Işıkhan, sözlerinin devamında, "Bu şekilde süreci devam ettireceğiz. Bundan sonraki aşamada da Hak-İş Başkanımızı ziyaret edip, sosyal diyalog sürecini işleteceğiz. Görüşlerini alacağız ve komisyona ileteceğiz. Sosyal diyalog sürecinde iki önemli sendikamız var biliyorsunuz. Şimdi sağ olsun kıymetli Türk-İş Başkanı yanımdaydı. Yakın zamanda da Hak-İş olacak. Gidip, onların da görüşlerini, asgari ücretle ilgili önerilerini almak durumundayım Çalışma Bakanı olarak." diye konuştu.

2. TOPLANTI BAŞLADI

Bu görüşmenin ardından Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün saat 14.00'te ikinci kez toplandı.

ASGARİ ÜCRET NE KADAR?

Asgari ücret şu anda bir işçi için aylık brüt 26.005,50 TL, net olarak ise 22.104,67 TL olarak uygulanıyor. İşveren açısından bir işçinin toplam maliyeti ise 30.556,46 TL'ye ulaşıyor. Bu tutarın 26.005,50 TL'si brüt maaş, 4.030,85 TL'si sosyal güvenlik primi, 520,11 TL'si ise işverenin işsizlik sigortası primi olarak hesaplanıyor.

MASADAKİ ZAM ORANLARI

YÜZDE 25

Yüzde 25'lik artış durumunda, 2026 yılı için net asgari ücret 27.630 TL, brüt ise 32.506 TL olarak hesaplanıyor.

YÜZDE 28,5

Yüzde 28,5 oranında artış senaryosunda ise Orta Vadeli Program'da (OVP) belirtilen 2025 yılı yıl sonu enflasyon tahminine göre net ücretin 28.404 TL, brüt ücretin ise 33.417 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 30

Yüzde 30'luk bir zam senaryosunda, 2026 yılı net asgari ücretin 28.735 TL, brüt ücretin ise 33.807 TL olması bekleniyor.

YÜZDE 35

Yüzde 35 artış halinde, net ücretin 29.841 TL'ye, brüt ücretin ise 35.107 TL'ye ulaşacağı öngörülüyor.

