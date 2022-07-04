Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Enflasyon, tahminlerimizi zorlayarak yüksek çıktı. Bu kadar artış beklemiyorduk. Bunda enerji sektörünün etkisi fazla."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Yüzde 42'lik artış ciddi bir artıştır. Bu enflasyon şartları içerisinde çok yüksek değildir. Biz daha fazla vermek isterdik."

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin: "Memur ve memur emeklisine yüzde 42 düzeyinde bir zam oranını gerçekleştireceğiz."

(İHA)

İhlas Haber Ajansı / Ekonomi