Türkiye Ekonomisi 20 Çeyrektir Büyüyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Sakarya'da yaptığı konuşmada Türkiye ekonomisinin 20 çeyrektir kesintisiz büyüdüğünü belirterek, işsizliğin yüzde 8'e gerilediğini açıkladı. Türkiye'nin her alanda tam bağımsızlık mücadelesini sürdürdüğünü vurgulayan Işıkhan, "Kabuğumuzu kırarak gerçek kapasitemize ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz. 2025 yılı Temmuz ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre; 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan düşerek yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti" dedi.

Bir dizi programa katılmak üzere Sakarya'ya gelen Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, 'Hep Birlikte Güçlü Türkiye' Türkiye Yüzyılı Buluşmaları çerçevesinde AK Parti Sakarya İl Başkanlığı'nda açıklamalarda bulundu. Türkiye Yüzyılı vizyonunun üretim, istihdam ve kalkınmadaki en güçlü yansımalarının görüldüğü şehirlerden birinin Sakarya olduğunu söyleyen Bakan Işıkhan, "Türkiye Yüzyılı'nın inşa etmek; emek ister, alın teri ister, yürekli ve davasına adanmış kadrolar ve istikbaline inanan bir millet ister. Bugün, tüm bu nitelikleri bünyesinde barındıran; tarihiyle, doğasıyla, sosyal ve kültürel dokusuyla gönüllere taht kurmuş bir yerdeyiz. Bugün, emeğin ve üretimin merkezinde, Sakarya'dayız. Sakarya, Türkiye Yüzyılı vizyonumuzun, ülkemiz için ne anlama geldiğini çok iyi bilen şehirlerimizden bir tanesi" diye konuştu.

"Sakarya, Türkiye Yüzyılı'nın üretim üssü"

Sakarya'da son 20 yılda aktif sigortalı sayısının yüzde 95 arttığını aktaran Bakan Işıkhan, TR42 Bölgesi'nde istihdam oranının yüzde 53,5, işsizlik oranının yüzde 8,3, işgücüne katılım oranının ise yüzde 58,4 seviyesinde olduğunu söyledi. 2002 yılında İŞKUR aracılığıyla yalnızca bin 976 kişinin işe yerleştirildiğini hatırlatan Işıkhan, 2025'te bu sayının 31 bin 180'e yükseldiğini belirterek, "Sakarya dün olduğu gibi bugün de ekonomide, ticarette, kalkınmada ülkemizi gelecek hedeflerine taşımaya devam ediyor. Sakarya; endüstri bölgesiyle, organize sanayi bölgeleriyle, Ar-Ge ve tasarım merkezleriyle, tekstil, gıda, mobilya gibi önemli alanlarda aktif üretim gerçekleştiren sayısız fabrikasıyla; hem istihdama, hem de yerli ve milli kalkınmamıza öncülük ediyor. Sadece çalışma hayatı çerçevesinde yaptığımız milyarlarca yatırımla birlikte şehrimizin aktif sigortalı sayısı son 20 yılda; yüzde 95 oranında artış göstermiştir. Kocaeli, Sakarya, Düzce, Bolu ve Yalova illerini kapsayan TR42 Bölgesinde; istihdam oranı yüzde 53,5, işsizlik oranı yüzde 8,3, işgücüne katılım oranı Türkiye ortalamasının da oldukça üstünde yüzde 58,4 olmuştur. Yine Sakarya'da İŞKUR aracılığıyla 2002'de özel ve kamu sektöründe toplamda sadece bin 976 vatandaşımızı işe yerleştirmişken; 2025 yılında 31 bin 180 kişiyi işe yerleştirdik. 2002 yılından günümüze kadar toplamda; 326 bin 385 vatandaşımızın, İŞKUR aracılığıyla işe yerleşmesini sağladık. Toplamda 128 bin 916 vatandaşımızın; mesleki eğitim kursları, işbaşı eğitim programları ve girişimcilik eğitim programlarından yararlanmasını sağladık. Mesleği olmayan bireyleri meslek sahibi yapmak, mesleği olmakla birlikte mesleğini değiştirmek ya da mesleki becerilerini geliştirmek isteyen vatandaşlarımıza yönelik düzenlediğimiz mesleki eğitim kurslarımızdan; 2002 yılından günümüze kadar 60 binden fazla Sakaryalı hemşehrimiz yararlanmıştır. Sakarya'da 2002'den bugüne kadar SGK ve İŞKUR aracılığı ile verdiğimiz teşviklerden; 103 bin 690 işyeri yararlanmıştır. Sakaryalı işverenlere ödenen toplam teşvik tutarı ise; 12,9 milyar TL'yi aşmıştır" şeklinde konuştu.

"Ekonomimiz, 20 çeyrektir kesintisiz şekilde büyümeye devam ediyor"

Türkiye ekonomisinin yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdüğünü hatırlatan Bakan Vedat Işıkhan, istihdam verilerindeki iyileşme ve işsizlikteki düşüşün, geleceğe olan güveni pekiştirdiğini belirterek, "Biliyorsunuz bu hafta başında açıklanan büyüme rakamlarına göre; Türkiye ekonomisi, yılın ikinci çeyreğinde yüzde 4,8 büyüdü. Böylelikle ekonomimiz, 20 çeyrektir kesintisiz bir şekilde büyümeye devam ediyor. Ülke geneli için açıklanan istatistiklerle; istihdam ve işgücü verilerinde de her geçen gün, daha iyiye gitmeye devam ediyoruz. 2025 yılı Temmuz ayında işsiz sayısı bir önceki aya göre; 164 bin kişi azalarak 2 milyon 828 bin kişi oldu. İşsizlik oranı ise 0,4 puan düşerek yüzde 8 seviyesinde gerçekleşti. İstihdam edilenlerin sayısı da aynı dönemde; 18 bin kişi artarak 32 milyon 582 bin kişi, istihdam oranı ise aynı seviyede kalarak yüzde 49,1 olarak kaldı. İşgücü, 1 ayda 146 bin kişi azalarak 35 milyon 410 bin kişi, işgücüne katılma oranı ise 0,3 puan azalarak yüzde 53,3 olarak gerçekleşti. 15-24 yaş grubunu kapsayan genç nüfusta işsizlik oranı bir önceki aya göre 0,9 puan azalarak yüzde 15 oldu. İnanıyorum ki; ortaya koyduğumuz projeler, hayata geçirdiğimiz programlar ve yaptığımız icraatlar ile bu veriler nasıl artış gösteriyorsa; önümüzdeki dönemlerde de bu sayılar daha da artacak. Sakarya, bu anlamda, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla erkeğiyle çalışma ve üretme kapasitesi yüksek bir şehrimiz. Bizler, mazimizdeki başarılarla iftihar ederken, bunu bir hamaset malzemesi olarak değil, geleceğe yürürken bizlere rehberlik edecek bir yol haritası olarak görüyoruz. Geçmişte ecdadımız hangi mücadeleleri vermişse, bugün biz de aynı mücadeleyi veriyoruz" ifadelerini kullandı.

"Kabuğumuzu kırarak gerçek kapasitemize ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz"

Türkiye'nin kalkınmada, ekonomide, sanayide ve savunmada kabuğunu kırarak gerçek kapasitesine ulaşmak için yoğun çaba harcadığını vurgulayan Işıkhan, "Bugün, Türkiye hala, her alanda tam bağımsızlık mücadelesi vermeye devam ediyor. Geçmişte ülkemize biçilen dar gömleği çıkarıp, sahip olduğumuz tüm alanları sarıp sarmalayacak daha geniş bir vizyonla hep birlikte bu vizyonu hayata geçirmenin süreci ve çalışması içerisindeyiz. Kalkınmada, ekonomide ve sanayide uluslararası sularda hala büyük cephelerde çarpışıyor, kabuğumuzu kırarak gerçek kapasitemize ulaşmak için yoğun çaba harcıyoruz. Tüm bunları gerçekleştirebilmenin yolu; hiç kuşkusuz, birlik ve beraberlik anlayışından geçiyor. Bu ruhu, inşallah öncelikle kalkınma hamlelerimiz ile gerçekleştireceğiz. Başta Sakarya olmak üzere tüm şehirlerimizin çalışma hayatını hiçbir yapısal ve güncel sorun kalmayana kadar geliştirmeye, iyileştirmeye devam edeceğiz. Çünkü sürekli ilerleme ve sürekli gelişim şuuru; AK Parti kadrolarının mayasında vardır. Birilerinin bu ülke için çakılı bir çivisi, dikili bir ağacı dahi yokken, bizim SİHA'larımız, İHA'larımız, Kaanlar, Hürjetler, Hürkuşlar, Kızıl Elmalar, savunma sanayiimize kazandırdığımız eserlerimiz insanlığın umudu olmaya devam ediyor. Ekonomide, çalışma hayatında, savunmada, terörle mücadelede bir ve beraber olduğumuzda neler yapabileceğimizi tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Bilhassa tüm güvenlik güçlerimizle birlikte; devletimizin kırk yıllık emeğinin ve mücadelesinin bir sonucu olan Terörsüz Türkiye hedefimize inşallah bu birlik ve kardeşlik hukukumuzun gücüyle ulaşacağız" dedi. - SAKARYA