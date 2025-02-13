Çalışma Bakanı Işıkhan: Kendi işini kurmak isteyenlere 720 bin lira hibe desteği verilecek

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, istihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelliler ile eski hükümlüler için hibe desteklerini yükselttiklerini duyurdu.

Bakan Işıkhan sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

İstihdama ve üretime dahil olmak isteyen engelli vatandaşlarımız ile eski hükümlü vatandaşlarımız için hibe ve desteklerimizi yükseltiyoruz.

Korumalı iş yeri projelerinde kuruluş sermayesi desteğini 500 bin TL'den 720 bin TL'ye,

Kendi işini kurmak isteyen engelli vatandaşlarımızın hibe desteklerini 400 bin TL'den 580 bin TL'ye,

Eski hükümlü vatandaşlarımıza hibe desteklerini 300 bin TL'den 435 bin TL'ye yükseltiyoruz.