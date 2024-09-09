Çağlayancerit Cevizi Hasadı Başladı

Aroması, dolgun yapısı, yağ oranıyla diğer cevizlerden farklı olan ve 2012 yılında resmen 'coğrafi işaret' kabul edilerek tescillenen ' Çağlayancerit Cevizinin hasadına başlandı.

Kahramanmaraş ve Çağlayancerit ekonomisine sağladığı katkılardan dolayı 'Yeşil Altın' olarak nitelendirilen cevizin hasadı uzun bir sopa yardımıyla yapılıyor. Bu yıl 30 bin dekarlık alanda 12 bin ton rekolte sağlanan Çağlayancerit Cevizi, geçen yıl olduğu gibi bu yıl da üreticilerin yüzünü güldürdü.

El emeği ile toplanan cevizler, daha sonra ilçedeki Çağlayancerit Ceviz İşleme ve Paketleme tesislerine gönderilerek paketlendikten sonra hem iç piyasaya hem de Avrupa ülkelerine gönderiliyor.

Ceviz üreticisi Durdu Çağlar, bu yılki hasattan dolayı mutlu olduklarını dile getirerek, "Hasat da iyi gelirimiz de iyi. Verdi bu sene Cenabı Allah, buna şükür" dedi.

Çağlayancerit Ziraat Odası Başkanı Ömer Çedene ise, "İlçemiz ceviz yönünden zengin bir ilçe ve cevizimiz coğrafi işaret alan bir cevizdir. Diğer cevizlerden farkları vardır. Aroması, ince kabuklu olması ve yağ oranı gibi özellikleri farklıdır. 30 bin dekar kayıtlı alanımız var ve bir o kadar da kayıt dışı alanımız var. Bu sene toplamda 12 bin ton rekoltemiz var. KKTC'ye olsun, Rusya, Almanya ve diğer Avrupa ülkelerine ihracat yapılıyor. Her yıl olduğunu gibi bu yıl da rekolte çiftçilerimizin yüzünü güldürdü. Çağlayancerit cevizimizin her biri yumurta büyüklüğündedir" dedi. - KAHRAMANMARAŞ