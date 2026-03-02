Haberler

Büyüme rakamları açıklandı

Üretim yöntemiyle Gayri Safi Yurt İçi Hasıla (GSYH) tahmini geçen yılın 4. çeyreğinde cari fiyatlarla bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 41,4 yükselerek 18 trilyon 467 milyar 295 milyon liraya ulaştı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), geçen yılın son çeyreği ile 2025'e ilişkin Gayri Safi Yurt İçi Hasıla verilerini açıkladı.

Mevsim ve takvim etkilerinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi, söz konusu çeyrekte bir önceki çeyreğe göre yüzde 0,4, takvim etkisinden arındırılmış GSYH zincirlenmiş hacim endeksi ise bir önceki yılın aynı çeyreğine göre yüzde 3,4 arttı.

Üretim yöntemiyle GSYH tahmini, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, cari fiyatlarla yüzde 41,4 artarak 18 trilyon 467 milyar 295 milyon lira olarak gerçekleşti. GSYH'nin dördüncü çeyrek değeri, cari fiyatlarla dolar bazında ise 438 milyar 605 milyon oldu.

Hane halkı nihai tüketim harcamaları

Hane halkı nihai tüketim harcamaları, 2025'te bir önceki yıl zincirlemiş hacim endeksine göre, yüzde 4,1 arttı ve GSYH içindeki payı yüzde 54,4 oldu. Hane halkı nihai tüketim harcamaları, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 5,2 yükseldi. Devletin nihai tüketim harcamaları yüzde 0,9 azalırken, gayrisafi sabit sermaye oluşumu yüzde 5,4 artış kaydetti.

Bir önceki yıl zincirlenmiş hacim endeksine göre, geçen yıl mal ve hizmet ihracatı yüzde 0,3 azalırken, ithalat yüzde 4,9 arttı. Mal ve hizmet ihracatı, 2025'in dördüncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı çeyreğine göre, zincirlenmiş hacim endeksi olarak yüzde 2,3 azalış, ithalatı ise yüzde 3,8 artış gösterdi.

İş gücü ödemelerinde artış

İş gücü ödemeleri 2025'te bir önceki yıla göre, yüzde 40,4, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 yükseldi. İş gücü ödemeleri, geçen yılın 4'üncü çeyreğinde bir önceki yılın aynı dönemine göre, yüzde 36,9, net işletme artığı/karma gelir yüzde 44,2 artış kaydetti.

İşgücü ödemelerinin cari fiyatlarla Gayrisafi Katma Değer içerisindeki payı, 2025'te yüzde 36,9 oldu. Net işletme artığı/karma gelirin payı ise 2024'te yüzde 43,1 iken, geçen yıl yüzde 44,1'e yükseldi.

Tablolar

YılCari fiyatlarla GSYHCari fiyatlarla GSYHGSYH Zincirlenmiş HacimDeğişim oranı

(milyon lira)(milyon dolar)Endeksi(2009=100)(yüzde)
2024 1. Çeyrek9.075.604293.781207,15,3
2024 2. Çeyrek10.142.412314.092217,72,3
2024 3. Çeyrek12.307.887370.600246,22,8
2024 4. Çeyrek13.061.323379.781251,43,2
2024 Yıllık44.587.2251.358.255230,63,3
2025 1. Çeyrek12.524.736346.561212,12,5
2025 2. Çeyrek14.556.835377.011227,84,7
2025 3.Çeyrek17.472.040434.143255,73,8
2025 4. Çeyrek18.467.295438.6052603,4
2025 Yıllık63.020.9061.596.320238,93,6
- Sektörler
TÜİK verilerine göre, GSYH iktisadi faaliyet kollarına göre zincirlenmiş hacim endeksi değişim oranı (yüzde) şöyle:

2025 1. Çeyrek2025 2. Çeyrek2025 3. Çeyrek2025 4. Çeyrek
Tarım, ormancılık ve balıkçılık-0,1-5-12,4-7,2
Sanayi-1,56,16,50,9
İmalat sanayisi-2,377,60,9
İnşaat8,511,314,18,6
Ticaret, ulaştırma, konaklama ve yiyecek hizmetleri1,65,96,54,2
Bilgi ve iletişim5,7710,18,9
Finans ve sigorta faaliyetleri-1,12,111,14,1
Gayrimenkul faaliyetleri1,21,74,33,5
Mesleki, idari ve destek hizmet faaliyetleri2,35,64,53,7
Kamu yönetimi, eğitim ve sosyal hizmet faaliyetleri1,1-1,62,41,7
Diğer hizmet faaliyetleri4,32,27,23,8
Sektörler toplamı2,24,93,12,6
Vergi-sübvansiyon4,52,79,79,5
Gayrisafi yurt içi hasıla (Alıcı fiyatlarıyla)2,54,73,83,4
(Bitti)
