Büyüksimitci'den Orta Anadolu Üretim Havzası için teşekkür

KAYSO Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Ocak ayı meclis toplantısında yaptığı konuşmada, Orta Anadolu Üretim Havzası sürecine verdikleri destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır'a teşekkür etti.

Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Ocak Ayı Olağan Meclis Toplantısı, Meclis Başkanı Abidin Özkaya Başkanlığında gerçekleştirildi. Toplantıya, Meclis Üyeleri, Meslek Komitesi Üyeleri, Yüksek İstişare Kurulu Üyeleri ve Kayseri Genç Girişimciler İcra Komitesi üyeleri katıldı. Toplantının açılış konuşmasını yapan KAYSO Meclis Başkanı Abidin Özkaya; küresel ve ulusal ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelere ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Özkaya; "2026 yılı da 2025 yılı gibi benzer birçok özelliğin olduğu dalgalı bir yıl olacak gibi görünmektedir. Küresel ekonomilerde ve Türkiye ekonomisinde politik gelişmelerin ve sıcak çatışmaların etkisiyle fiyat istikrarı kadar risk yönetiminin öne çıktığı bir yıl olacak gibi durmaktadır" dedi. 2025 yılının oldukça zor geçtiğini ifade eden Özkaya; "Küresel ölçekte sıcak çatışmaların arttığı, hemen yanı başımızdaki savaşların sürdüğü, gümrük duvarlarının yükseltildiği, ham madde fiyatlarında ani değişimlerin yaşandığı ve belirsizliğin hakim olduğu bir yılı geride bıraktık" diye konuştu. Küresel piyasalarda yaşanan belirsizliklerin günlük, hatta saatlik krizlere dönüştüğüne dikkat çeken Özkaya; "Dünya genelinde öngörülebilirliğin azaldığı, güçlünün haklı olduğu garip bir düzenle karşı karşıyayız" ifadelerini kullandı. Türkiye'nin bu gelişmelerden doğrudan etkilendiğini vurgulayan Özkaya; "Sınırlarımızdaki gerilimler devam ederken, yüksek enflasyon, yüksek faiz, düşük kur ve finansmana erişimde yaşanan zorluklar sanayicilerimizin üzerinde ciddi baskı oluşturmaktadır" diye konuştu. 2026 yılına ilişkin beklentileri de paylaşan Özkaya; "2026 yılında büyüme beklentimizin yüzde 3,5 olacağı, tüm ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından desteklenmekte ve teyit edilmektedir. Ancak sıkı para ve kredi politikaları nedeniyle iç talebin ve kamu yatırımlarının büyümeye katkısının sınırlı kalacağı görülmektedir. Faizlerin beklenenden daha yavaş düşürülmesi, yatırımlar ve üretim üzerinde baskı oluşturmaya devam etmektedir. Alternatif ve spekülatif kazançlar da üretime dayalı büyüme iştahını baskı altında tutmaktadır" dedi. Konuşmasında enflasyonla mücadeleye de değinen Özkaya; "Enflasyonla mücadelede 2025 yılına göre daha belirgin ve olumlu gelişmeler olacak gibi görünmektedir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken husus, üretimi zorlaştırarak ve üretimi azaltarak değil, aksine üretimi kolaylaştırarak ve talepten çok üretim yaparak mücadele edilmesidir. Ekonomide en basit fiyat kuralının arz-talep dengesine göre kurulduğu gerçeği unutulmamalıdır. 2026 yılında beklenen enflasyonun yüzde 23'ler civarında olması öngörülürken, bu oranın da hala yüksek olduğu bir gerçektir" dedi. Cari denge ve rezervlerdeki iyileşmelere de değinen Özkaya; "Merkez Bankası rezervlerinin tarihi seviyelere ulaştığı bu dönemde döviz kısıtlamalarının gevşetilmesi, ihracatçının döviz gelirlerini daha serbest kullanabilmesi büyük önem taşımaktadır. Faiz politikalarının da beklenen enflasyonla uyumlu hale getirilmesi sanayicilerimizin en temel beklentisidir" diye konuştu. Kayseri sanayisinin üretim gücüne dikkat çeken Özkaya; "Ürün ve üretim çeşitliliğimiz yüksek olmasına rağmen, yüksek teknolojili üretimin payı halen yetersizdir. Emek yoğun sektörlerde faaliyet gösteren firmalarımızın yurt dışına yöneldiğini görmekteyiz. Bu noktada emek yoğun sektörler başta olmak üzere, üretimi ve istihdamı koruyacak desteklerin daha fazla gecikmeden hayata geçirilmesi gerekmektedir. Bu destekler büyük-küçük işletme ayrımı yapılmadan uygulanmalı, üretici üzerindeki ilave maliyet unsurları yeniden gözden geçirilmelidir" ifadelerini kullandı.

"2025 zor bir yıl oldu"

Konuşmalarını yapmak üzere kürsüye gelen Kayseri Sanayi Odası (KAYSO) Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Büyüksimitci; geride kalan 2025 yılının ekonomik açıdan kolay bir yıl olmadığına dikkat çekerek, küresel ölçekte belirsizliklerin arttığı, jeopolitik risklerin ve ekonomik dalgalanmaların yoğun şekilde hissedildiği bir dönemden geçildiğini ifade etti. Bu küresel tablonun Türkiye ekonomisini de doğrudan etkilediğini belirten Büyüksimitci, yıl boyunca uygulanan sıkı para politikaları ve enflasyonla mücadele adımlarının, sektörler arasında belirgin bir ayrışmaya yol açtığını söyledi. Sanayi sektörünün bu süreçten daha fazla etkilendiğini vurgulayan Büyüksimitci; "İç talepteki yavaşlama, finansmana erişimde yaşanan güçlükler ve artan maliyetler nedeniyle sanayi sektörü diğer sektörlere kıyasla daha sınırlı bir performans sergiledi. Enflasyonla mücadelenin yükü büyük ölçüde üretim kesiminin omuzlarında kaldı" dedi. Buna rağmen sanayicilerin üretimden, istihdamdan ve ihracattan vazgeçmeden süreci büyük bir özveriyle yönetmeye devam ettiğini belirten Büyüksimitci, sanayinin desteklenmesinin her zamankinden daha büyük önem taşıdığını vurguladı. Konuşmasında bölgesel gelişmelere de değinen KAYSO Başkanı Büyüksimitci, Suriye konusunda Türkiye'nin benimsediği 'tek toprak, tek bayrak, tek devlet' ilkesini güçlü şekilde desteklediklerini vurgulayarak; "Bölgemizde kalıcı barış ve istikrarın ancak bu anlayışla mümkün olacağına inanıyoruz" dedi. Orta Doğu'da yaşanan ABD-İran geriliminin de yakından takip edilmesi gereken önemli bir risk başlığı olduğuna dikkat çeken Büyüksimitci, bu tür gelişmelerin küresel ticaretin seyrini doğrudan etkileyebileceğini belirterek, firmalar açısından pazar çeşitliliğini önceleyen bir yaklaşımın hayati önem taşıdığını ifade etti.

"Enflasyonla mücadelede daha somut sonuçlar bekliyoruz"

2026 yılına ilişkin beklentilerini de paylaşan Büyüksimitci, enflasyonla mücadelede somut sonuçların daha belirgin şekilde hissedileceği bir döneme girildiğine inandığını ifade etti. Kalıcı ekonomik istikrar için yapısal adımların kararlılıkla atılması gerektiğini vurgulayan Büyüksimitci; "Üretimi ve yatırımı merkeze alan ekonomi politikaları, sanayimizin güçlenmesine ve sürdürülebilir kalkınma hedeflerimize ulaşmamıza katkı sağlayacaktır" dedi. Konuşmasında Orta Anadolu Üretim Havzası vizyonuna da değinen Büyüksimitci, 2016 yılında gerçekleştirdiğimiz Sanayi Gecemizde, Orta Anadolu Üretim Havzası vizyonunu ilk kez Kayseri Sanayi Odası olarak Cumhurbaşkanımıza arz etmiş, bölgemizin üretim gücünü ve potansiyelini o gün açık bir şekilde ifade etmiştik. Bugün gelinen noktada, bu vizyonun somut adımlarla hayata geçiriliyor olması, üretimin Anadolu'ya yayılması, sanayide sürdürülebilir büyümenin sağlanması ve bölgemizin rekabet gücünün artırılması açısından son derece kıymetlidir. Orta Anadolu Üretim Havzası'nın hayata geçirilmesi noktasında ortaya koydukları güçlü irade ve desteklerinden dolayı başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Mehmet Fatih Kacır'a ve emeği geçen herkese teşekkür ediyorum" dedi. Konuşmasında firmaların verimliğine ve sektörlerin sürdürülebilirliğine değinen Başkan Büyüksimitci, bu noktada, firmalarımızın yalın üretim anlayışını benimsemeleri, dijital dönüşüm süreçlerini tamamlamaları ve yeşil üretim modeliyle rekabet avantajı elde etmeleri büyük önem taşıyor. Verimlilik artışı, maliyetlerin kontrol altına alınması ve küresel pazarlarda güçlü bir konum elde edilmesi ancak bu dönüşümle mümkündür. Kayseri Model Fabrikamız aracılığıyla, yalın üretim, verimlilik ve dijital dönüşüm alanlarında uygulamalı eğitimler vermeye, mentörlük hizmetleri sunmaya 2026 yılında da kararlılıkla devam edeceğiz. Bu sayede işletmelerimizin verimliliğini, dolayısı ile rekabet gücünü artırmayı sürdüreceğiz" diye konuştu. Yapay zeka teknolojilerinin sanayinin geleceğini şekillendiren en kritik başlıklardan biri haline geldiğine dikkat çeken Büyüksimitci; "Üretimden planlamaya, tedarik zincirinden kalite kontrol süreçlerine kadar birçok alanda yapay zeka destekli uygulamalar, firmalarımıza hız, esneklik ve verimlilik kazandırmaktadır. Oda olarak, yapay zekayı yalnızca bir teknoloji başlığı değil, stratejik bir dönüşüm aracı olarak görüyoruz. KAYSO Akademi başta olmak üzere yürüteceğimiz eğitim ve bilgilendirme faaliyetleriyle, sanayicilerimizin bu alandaki farkındalığını artırmayı ve dönüşüm sürecine güçlü bir şekilde hazırlamayı hedefliyoruz" dedi. Kayseri'nin güçlü sanayi kültürü ve yüksek yatırım iştahına sahip bir şehir olduğunu vurgulayan Büyüksimitci, şehrin 4'üncü Organize Sanayi Bölgesi olan Erciyes OSB'de arsa ön tahsislerinin devam ettiğini, önümüzdeki aylarda altyapı çalışmalarına başlanacağını açıkladı. Ayrıca Geri Dönüşüm İhtisas OSB ile Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas OSB projelerinin de sürdüğünü belirten Büyüksimitci, yaklaşık 323 hektarlık alanda kurulacak olan Uzay, Havacılık ve Savunma Sanayi İhtisas OSB'nin Kayseri sanayisi açısından tarihi bir adım olduğunu ifade etti. Bu projenin tam kapasiteye ulaşmasıyla yaklaşık 4 bin nitelikli istihdam sağlanmasının ve ihracata 1 milyar doların üzerinde katkı sunulmasının öngörüldüğünü belirten Büyüksimitci, projenin yerli ve milli üretime önemli katkılar sağlayacağını söyledi.

Konuşmasının sonunda tüm paydaşlarla istişare içinde, ortak akılla hareket ettiklerini vurgulayan Büyüksimitci; "Üyelerimizden gelen sorun ve talepleri, benim de yönetiminde yer aldığım çatı kuruluşumuz Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği başta olmak üzere ilgili tüm mercilere aktarmaya devam ediyoruz. Bu anlamda desteklerinden TOBB Başkanımız Rifat Hisarcıkılıoğlu'na teşekkür ediyorum. İnancım odur ki; 2026 yılı, sanayimiz için dönüşümün hızlandığı, yatırımların güçlendiği ve geleceğe dair umutlarımızın daha da pekiştiği bir yıl olacaktır. Hep birlikte çalışarak, Kayseri sanayisini hak ettiği noktaya taşıyacağımıza yürekten inanıyorum" şeklinde konuşmasını tamamladı. - KAYSERİ