Büyük Önder Atatürk, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'nda özel hologram izletisiyle anıldı

Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 86. yıl dönümünde İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda kendi sesiyle hazırlanan hologram izletisiyle anıldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda Büyük Önder Atatürk'ün vefatının 86. yıl dönümü dolayısıyla özel bir anma töreni düzenlendi. Törende, Atatürk'ün kendi sesinden 10. Yıl Nutku'ndan bölümler okuduğu 3 dakikalık bir hologram izletisi gerçekleştirildi.

Sabiha Gökçen terminalinin asma katından, 3 boyutlu hologram tekniğiyle Atatürk'ün Nutuk konuşması canlandırıldı. 3 dakikalık izleti Atatürk kendisini saygıyla ananlara canlı olarak hitap ediyormuş etkisi yaratarak havalimanında duygu dolu anlar yaşattı.

Okulların ara tatile girmesiyle terminalde bulunan çok sayıda yolcu sirenlerle birlikte havalimanındaki anma törenine eşlik etti.

Giden yolcu katında, hava ve kara tarafından büyük ilgiyle izlenen gösteriye o anlarda herkes büyük bir alkışla destek verdi. Tören Atatürk büstü önünde saygı duruşu yapılması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla sona erdi. Bu özel hologram izletisi, yarın aynı saatte tekrar canlandırılacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı Üst Yöneticisi (CEO) Alp Er Tunga Ersoy, Cumhuriyetin kurucusu, Kurtuluş Savaşı'nın büyük komutanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ü ve silah arkadaşlarını, vatanı uğruna canlarını feda etmiş tüm şehitleri saygı ve rahmetle andıklarını belirterek, şu ifadeleri kullandı:

"Hüzün ve minnet duygularımızın iç içe geçtiği bu günde, milletçe daima kalbimizde yaşattığımız Atatürk'ü kendi sesi ve görüntüsüyle izlemek tüm misafirlerimizle birlikte hepimizi çok derinden etkiledi. Atatürk'ün manevi kızı, ülkemizin ilk kadın pilotlarından Sabiha Gökçen'in adını taşıyan havalimanımızda, onun bizlere işaret ettiği hedeflere ulaşmak için tüm gayretimizle çalışıyoruz."