TÜİK: Hizmet ihracatının yüzde 62,3'ünü 2023'te büyük ölçekli girişimler yaptı

TÜRKİYE İstatistik Kurumu (TÜİK), 2023'te hizmet ihracatının yüzde 62,3'ünü, hizmet ithalatının ise yüzde 54,5'ini büyük ölçekli girişimlerin yaptığını açıkladı.

TÜİK, 'Girişim Özelliklerine Göre Uluslararası Hizmet Ticareti İstatistikleri 2023' bültenini yayımladı. Buna göre 2023'te hizmet ihracatının yüzde 62,3'ü, hizmet ithalatının ise yüzde 54,5'i büyük ölçekli girişimler tarafından yapıldığı belirtildi. Hizmet ihracatının yüzde 8,7'sini yapan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, toplam hizmet ihracatı gerçekleştiren girişimlerin yüzde 73,1'ini oluşturdu. Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ihracatındaki payı yüzde 12,4 iken 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin ihracattaki payı yüzde 16 oldu. Hizmet ihracatı yapan girişimlerin yüzde 2'sini oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler, hizmet ihracatının yüzde 62,3'ünü gerçekleştirdi.

Hizmet ithalatı yapan girişimlerin yüzde 52,2'sini oluşturan 1-9 çalışanı olan mikro ölçekli girişimler, hizmet ithalatının yüzde 7,7'sini gerçekleştirdi. Çalışan sayısı 10-49 kişi olan küçük ölçekli girişimlerin hizmet ithalatındaki payı yüzde 8,2'yi bulurken, 50-249 kişi olan orta ölçekli girişimlerin payı yüzde 17,8 oldu. Hizmet ithalatının yüzde 54,5'ini, hizmet ithalatı yapan girişimlerin yüzde 5,1'ini oluşturan 250 ve daha fazla kişinin çalıştığı büyük ölçekli girişimler gerçekleştirdi.

ULAŞTIRMA VE DEPOLAMA GİRİŞİMLERİ ÖNE ÇIKTI

Toplamda 55 milyar 465 milyon dolar olan hizmet ihracatının 37 milyar 431 milyon dolarını ulaştırma ve depolama faaliyetindeki girişimler gerçekleştirdi. Bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimlerin hizmet ihracatı 4 milyar 547 milyon dolar oldu. Hizmet ihracatında 3 milyar 883 milyon dolarlık kısım imalat sanayisindeki girişimler tarafından yapılırken, ana faaliyeti finans ve sigorta olan girişimlerin hizmet ihracatı 3 milyar 421 milyon dolar oldu.

Hizmet ticaretinde 41 milyar 953 milyon dolarlık ithalatın 10 milyar 644 milyon doları imalat sanayisinde faaliyet gösteren girişimler tarafından gerçekleştirildi. Hizmet ithalatındaki 8 milyar 424 milyon dolar, ana faaliyeti toptan ve perakende ticaret olan girişimlere ait iken 3 milyar 280 milyon dolarlık hizmet ithalatı finans ve sigorta faaliyetinde bulunan girişimlerin oldu. Bilgi ve iletişim faaliyetindeki girişimler ise 2 milyar 291 milyon dolarlık hizmet ithalatı yaptı.

Hizmet ticaretinde en yüksek paya sahip olan taşımacılık hizmetlerinde yapılan ihracatın yüzde 90,2'si, ithalatın ise yüzde 78,1'i Türkiye kontrolündeki girişimler tarafından gerçekleştirildi. Telekomünikasyon, bilgisayar ve bilgi hizmetleri ihracatında Türkiye kontrollü girişimlerin payı yüzde 49,1 iken yabancı kontrollü girişimlerin payı yüzde 50,9 oldu. Sigorta ve emeklilik hizmetleri ihracatının yüzde 33,4'ü ve ithalatının yüzde 33,6'sı yabancı kontrollü girişimler tarafından yapıldı. Finansal hizmetlerde ihracatın yüzde 71,7'sini, ithalatın ise yüzde 78,7'sini Türkiye kontrollü girişimler gerçekleştirdi.