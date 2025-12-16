Üniversite sanayi işbirliğinde yeni halka

Bursa Uludağ Üniversitesi (BUÜ), sanayi ve akademik dünyayı bir araya getirme hedefi doğrultusunda çok sayıda firmayla olduğu gibi otomotiv sektörüne kalıplanmış lastik imalatı yapan şirketle de kapsamlı bir işbirliği protokolü imzaladı.

Araştırma üniversitelerin dinamik bir ligde yarıştığını ve bu yarışta aktif olmanın sadece yayınlarla değil, proje, ulusal ve uluslararası işbirlikleri gibi birçok parametreyle mümkün olduğunu vurgulayan Bursa Uludağ Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. İrfan Kırıştıoğlu, "BUÜ'nün uluslararası işbirliği ve özellikle üniversite-sanayi işbirliği alanlarında diğer üniversiteler arasında öne çıkan bir pozisyondadır. Amacımız, Ankara ve İstanbul'daki üniversitelerle çalışan Bursa'daki firmaların dikkatini bölgedeki üniversitelere çekmektir. Etkileşimi artırmak adına genel ziyaretler yerine, daha hedef odaklı ve spesifik, çift taraflı fayda sağlayacak ikili etkileşimleri desteklediklerini ve bu yöntemin daha verimli sonuçlar ortaya koyuyor" dedi.

Otomotiv sektörüne kalıplanmış lastik imalatı yapan firma yönetim kurulu üyeleri, Ferah Özkan ve Kamil Özkan, "Makine Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ali Rıza Yıldız ile yollarının kesişmesi ve kendisinin üniversiteye katkı konusundaki kararlılığından etkilenerek BUÜ ile işbirliğine başlama girişiminde bulunduk. Artık işlerini yapay zeka ve gelişen yazılımlarla desteklemek zorundayız. Bunun da tek başına kazanılabilecek bir savaş olmadığını, BUÜ'de kendilerine çok güçlü bir ortak olacağını düşünüyoruz" şeklinde konuştu.

Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Adem Akpınar da protokolün AR-GE işbirliğinin yanı sıra, ihtiyaç duyulması halinde staj desteği sunarak öğrencilerin sanayi ile buluşmasını sağlayacağını belirtti. Yönetim ve hoca gruplarıyla yakın zamanda firmayı ziyaret etmeyi planladıklarını ve bu ziyaretlerin ikili işbirliğini özellikle proje odaklı artıracağını söyledi. Prof. Dr. Akpınar, işbirliği sayesinde firmayla daha çok ortaklık içinde olmayı ümit ettiğini dile getirerek, protokol için emeği geçenlere teşekkür etti. - BURSA