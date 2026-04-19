Bursa Ticaret Borsasının 3 aylık tescil işlem hacmi yüzde 19 arttı

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, yazılı açıklamasında, ocak-mart dönemindeki tescil işlem hacminin geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 19 artışla 19 milyar 355 milyon lira olarak gerçekleştiğini bildirdi.

ABD-İsrail-İran savaşıyla küresel ekonomide artan belirsizliklere ve finansal sıkıntılara rağmen Bursa iş dünyasının üretim azminden vazgeçmediğini belirten Matlı, yakalanan ivmenin sevindirici olduğunu ifade etti.

Matlı, yılın ilk çeyreğinde en çok işlem gören ürünlere değinerek, şunları kaydetti:

" Zeytin, 5 milyar 68 milyon liralık işlem hacmiyle listenin ilk sırasında bulunurken onu sırasıyla 2 milyar 694 milyon lirayla canlı hayvan, 2 milyar 548 milyon lirayla et ve 2 milyar 370 milyon lirayla yaş sebze-meyve grupları izledi. Ayrıca mısır grubunda gerçekleşen 1 milyar 92 milyon liralık işlem hacmi de Bursa'nın hem hayvansal üretimde hem de bitkisel üretimde bölgedeki stratejik ağırlığının önemli bir göstergesidir."

Özer Matlı, kurucu ortağı oldukları Marmara Ürün Piyasası Aracı Kurumu (ÜPAK) bünyesinde de yılın ilk çeyreğinde büyük bir başarıya imza attıklarını aktardı.

Marmara ÜPAK'ta Bursa TB acentesi üzerinden gerçekleştirilen işlemlerin, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 81 artışla 876 milyon liraya ulaştığını kaydeden Matlı, bu süreçte yatırımcı ilgisinin katlanarak arttığını vurguladı.

Matlı, Bursa TB acente kaydındaki müşteri sayısını geçen yılın aynı dönemine göre 5 kat arttırdıklarını belirterek, "Bu performansla Marmara ÜPAK bünyesindeki 23 borsa arasında işlem hacmi bazında ilk sıraya yükselmenin mutluluğunu ve gururunu yaşıyoruz. Bu başarı, üyelerimizin dijital ticaret sistemlerine olan güveninin ve borsamızın kurumsal vizyonunun bir neticesidir." ifadesini kullandı.

Bursa TB'nin bölgesel bir aktör olma yolunda emin adımlarla ilerlediğini vurgulayan Matlı, şöyle devam etti:

"Elde ettiğimiz veriler, Bursa'yı gıda sektöründe bölgesel bir güç yapma hedefimizde doğru bir rotada olduğumuzu açıkça ortaya koyuyor. Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi, Gıda UR-GE projemiz ve dijitalleşme odaklı yatırımlarımızla kentimizin tarımsal değerlerini küresel standartlara taşımaya odaklanmış durumdayız. Teknolojiyle entegre, şeffaf ve yüksek işlem hacmine sahip bir borsa yapısıyla üreticimizin emeğini korurken üyelerimize güvenli bir ticaret ortamı sunmayı sürdürüyoruz. Bu başarıda emeği olan tüm üyelerimize ve paydaşlarımıza teşekkür ediyorum."