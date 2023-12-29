Bursa Ticaret Borsası'nda Yılın Son Meclis Toplantısı Gerçekleştirildi

Bursa Ticaret Borsası'nda yılın son meclis toplantısı Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu'nun katılımıyla gerçekleştirildi. 50 milyon lira olarak ön görülen 2024 yılı bütçesinin oy birliğiyle kabul edildiği toplantıda konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, "Borsamızın 100. yaşını kutlayacağımız 2024 yılını birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, yeni projeler ve girişimlerle taçlandırmayı hedefliyoruz" dedi.

Bursa Ticaret Borsası (Bursa TB), Aralık ayı olağan Meclis toplantısı Doğanbey'de bulunan hizmet binasında yapıldı. Meclis Başkanı Mehmet Aydın başkanlığında, Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı ile meclis üyelerininyer aldığı toplantının konuğu Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu oldu. Yılın son meclis toplantısında 2023 yılındaki proje ve faaliyetler ile yeni yılda hedeflenen çalışmalar değerlendirildi.

2023 yılı reel sektörü derinden sarstı

Toplantıda konuşan Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2023 yılının Türkiye ve dünya genelinde pandemi sonrası ortaya çıkan ekonomik zorlukların yaşanmaya devam ettiği bir yıl olduğunu söyledi. Dünyanın uzun yıllar sonra yüksek enflasyon ile tanıştığını dile getiren Başkan Matlı, küresel piyasalardaki yavaşlamanın iktisadi etkilerinin yanı sıra,yüksek enflasyon, hammadde ve enerji fiyatlarındaki artış, döviz kurlarındaki dalgalanma, finansmana erişim sorunları, ülkemizi yasa boğan deprem ve sel felaketlerinin, 2023 yılında reel sektörü derinden etkileyen başlıca konular arasında yer aldığını vurguladı.

Tescil işlem hacmi 28 milyar liraya ulaştı

Ekonominin böylesi hassas ve kırılgan olduğu bir dönemde dahi Bursa Ticaret Borsası olarak, şehir ve ülke ekonomisine değer katan çalışmalara imza atmayı sürdürdüklerini kaydeden Başkan Özer Matlı, Bursa TB üyelerinin özverili çalışmalarının sonucunda tescil işlem hacmini 11 aylık dönemde 28 milyar lira düzeyine çıkarma başarısı gösterdiklerini ifade etti. Yetkili acentesi ve AGrubu büyük hissedarları arasında yer aldıkları TÜRİB Piyasası'nda da güzel başarılar elde ettiklerini vurgulayan Özer Matlı, "Ülke tarımının geleceği olarak gördüğümüz TÜRİB ELÜS Piyasası'nda, 11 aylık tescil işlem hacmimizi 1 milyar liranın üzerine çıkardık. Lisanslı depoculuk sisteminin olmazsa olmazı yetkili sınıflandırıcı ağımızı da 2023 yılında genişleterek, şube sayımızı 7'ye yükselttik" diye konuştu.

Bursa TB, yenilikçi projelerle yoluna devam ediyor

Bursa TB Yönetim Kurulu Başkanı Özer Matlı, 2023 yılında gerçekleştirilen projelere ilişkin de açıklamalarda bulundu. Bursa Ticaret Borsası olarak üyelerin ticari hayatlarına katkı koyacak projeler hayata geçirmeye önem gösterdiklerini ifade eden Başkan Matlı, "Şehir içinde sıkışan firmalarımıza hareket kabiliyeti kazandıracak, büyümelerine imkan tanıyacak Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi'ni kentimize ve bölgemize kazandırmak için çalışmalarımıza devam ediyoruz.Ayrıca gıda sektöründe faaliyet gösteren üyelerimizin uluslararası pazarlarda rekabet gücünü ve ihracatını arttırmak amacıyla, uluslararası rekabetçiliğin geliştirilmesi desteği çerçevesinde hayata geçirdiğimiz Ur-Ge projemizi yine başarılı bir şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Bursa TB Akademi, geleceğin profesyonellerini yetiştiriyor

Konuşmasında reel sektörün ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetişmesi adına çalışmalar yürüttüklerinden de bahseden Başkan Özer Matlı, "Hayat boyu öğrenmeyi destekleyen dijital eğitim vizyonumuz doğrultusunda, 2021 yılında girişimcilik platformu olarak başlattığımız Bursa TB Akademi'de, bu yıl 'Geleceğin Kanatları Altında' temasıyla sürdürülebilirlik odaklı eğitimlerimizi tamamladık. Yine üyelerimizin uluslararası pazarlarda daha rekabetçi olmalarına katkı sağlamak amacıyla,uluslararası gıda güvenliği belgesi sertifikası almak isteyen firmalarımıza yönelik olarak, küresel gıda güvenliği ve kalite gerekliliklerine ilişkin uluslararası düzeyde ücretsiz temel sertifika programları düzenledik" diye konuştu.

"Kültürel mirasımıza sahip çıkıyoruz"

Bursa TB Akademi'de iş dünyasına yönelik projelerin yanı sıra, aynı zamanda kültürel mirasın korunması ve gelecek nesillere aktarılması noktasında önemli bir projeyi de hayata geçirdiklerinin altını çizen Özer Matlı, "Video paylaşım platformu Youtube'da yayınlanan ve "OffTheRecord" adını verdiğimiz proje ile ünü Bursa sınırlarını aşan tarihi lezzet durakları ve kentimizin zengin gastronomi kültürünü ön plana çıkarmayı hedefliyoruz. Diğer yandan, gerçekleştirdiğimiz çalışmaların merkezinde, proje okulumuz Hamidiye Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde öğrenim gören öğrencilerimizi de bulunduruyoruz. 132 yıllık tarihi geçmişiyle Bursa'nın gıda sanayisinde ön plana çıkmasında büyük payı bulunan okulumuzda yürüttüğümüz çalışmalarla amacımız; Bursa'nın hem gastronomi hem de kırsal turizm alanında geçmişteki değerini yeniden kazanması ve hak ettiği konuma gelebilmesidir" dedi.

İl Emniyet Müdüründen Bursa TB'ye teşekkür

Bursa Ticaret Borsası'nın başarılı çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Bursa İl Emniyet Müdürü Dr. Sabit Akın Zaimoğlu,Bursa TB'nin ortaya koyduğu vizyoner projeleri kentin gelişimi açısından son derece önemli gördüğünü dile getirdi. Bursa TB'nin kent ile ilgili tüm konularda proaktif bir yaklaşım sergilediğini söyleyen Zaimoğlu, "Bursa İl Emniyet Müdürlüğü olarak halkımızın can güvenliği ve huzuru için denetimlerimizi, operasyonlarımızı aralıksız bir şekilde sürdürüyoruz. Bursa Ticaret Borsası gibi kentimizin en önemli ve köklü kurumlarından biriyleiş birliği içinde olmaktan büyük mutluluk duyduğumu ifade etmek istiyorum. Bu vesileyle Bursa'ya kattığınız değerler adına Özer Matlı ve Mehmet Aydın başkanlarım nezdinde tüm üyelerinize de teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

2024 bütçesi oy birliği ile kabul edildi

Yılın son meclis toplantısında konuşmaların ardından 2024 yılı Bütçesi ve Çalışma Programı meclis üyelerinin oylarına sunuldu. Yapılan oylama sonucunda 2024 yılı bütçesi 50 milyon lira olarak oy birliğiyle kabul edildi. Oylamanın ardından söz alan Başkan Özer Matlı, "Yıl boyunca özverili çalışmalarından dolayı meclis ve yönetim kurulu üyelerimiz ile genel sekreterliğimiz nezdinde tüm çalışma arkadaşlarımıza teşekkürlerimi sunuyorum. Kurumumuzun 100. yaşını kutlayacağımız 2024 yılını da yine birlik, beraberlik ve dayanışma içerisinde, yeni projeler ve girişimlerle taçlandırmayı arzu ediyoruz. Yılın bu son günlerinde, gelecek yıla umutla bakıyor, sorunların düzeleceğine dair inancımızı koruyoruz. Bu duygu ve düşünceler ile başta meclis ve yönetim kurulu üyelerimiz olmak üzere tüm üyelerimize sağlıklı, mutlu, huzurlu ve bereketli bir yıl diliyorum" ifadelerini kullandı. - BURSA