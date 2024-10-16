Bursa Textile Show Fuarı, Tekstil Sektörünü Güçlendiriyor

Türkiye'de tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından olan Bursa Textile Show Fuarı firmaların dış ticaret hacmine güç katmayı sürdürüyor.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde KFA Fuarcılık organizasyonuyla 9-11 Ekim 2024 tarihleri arasında yerli ve yabancı iş profesyonellerini Bursa'da buluşturan organizasyon, trend alanı ve ilham verici seminerlerle birçok yeniliğe ev sahipliği yaptı. Tekstil fuarlarında ilk kez uygulanan "Fast Production & Fast Trading" (Hızlı Ürün Hazırlama & Hızlı Teslimat) konsepti ile40'dan fazla ülkeden alıcıyı ağırlayan Bursa Textile Show'da stant açan firmalar organizasyonun her geçen dönem kalitesini daha da artırdığını söyledi.

Tekstilde asırlara dayanan üretim tecrübesine sahip Bursa, ihracatını Bursa Textile Show Fuarı ile güçlendirmeye devam ediyor. Bursa tekstil sektörünü tek çatı altında buluşturan Bursa Textile Show, firmaların sürdürülebilirlik odaklı yenilikçi tekstil ürünlerini 40'tan fazla ülkeden alıcılarla buluşturdu. Global moda endüstrisinin önde gelen markalarının yanı sıra yurt içinden büyük firmaların satın alma gruplarının da katılımcılarla iş görüşmeleri gerçekleştirdiği Bursa Textile Show ayrıca sürdürülebilir kumaşlar ve eko tasarımların sergilendiği 2025-2026 sonbahar-kış trend alanları ve yapay zeka ile modaya odaklanan seminerleri ile de ziyaretçilerin beğenisini topladı.

Sektörün marka buluşmasında, yurt dışından nitelikli alıcılar Bursalı firmalarla işbirliği masasında bir araya geldi. Avrupa, Afrika ve Ortadoğu ülkeleri başta olmak üzere dünyanın farklı coğrafyalarından gelen yabancı alıcılar, fuarda stant açan firmalarla önemli iş görüşmeleri gerçekleştirdi. Tekstil sektörünün nabzının attığı fuarda, Pascaline Wilhelm tarafından hazırlanan ve sonbahar kış 2025-26 trendlerinin sergilendiği trend alanları beğeni topladı. Fuar boyunca ayrıca sektörün önde gelen isimleri tarafından ilham verici seminerler düzenlendi. Moda ve yapay zeka ile sürdürülebilirlik konularına odaklanılan seminerlere özellikle genç tasarımcılar büyük ilgi gösterdi.

Yabancı alıcılar, Bursa Textile Show'da kaliteli ve tasarımıyla ilham verici ürünlere hızlıca ulaşma imkanı bulduklarını belirtti. İngiltere'den gelen Next PLC firması yetkilisi Amara Eve Berger, "Aradığımız ürünleri birçok farklı seçenekte bulduk. Bursa Textile Show fuarında birçok çeşit var ve hızlıca ulaşabiliyoruz. Çok sayıda firma ile görüşmeler gerçekleştirdik. Burada ilham veren birçok ürün keşfettim. Bu ürünleri müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz" dedi.

Fuara Tunus'tan gelen sektör temsilcisi Sonia İlyas ise "Bursa Textile Show'da sunulan ürünler hem Tunus'a hem de Avrupa'ya çok yakın olduğu için işimizi kolaylaştırıyor. Bu nedenle Bursa Textile Show'a katıldığımızda başka fuarlara katılma gereği duymuyoruz" ifadesini kullandı.

İtalya'dan gelen sektör temsilcisi Gifty Merrebel Ackah ise "Bursa Textile Show çok güzel ve kendine has bir organizasyon. Bir sonraki fuara tekrar gelmek istiyorum. Kullanmak isteyeceğim ilham verici ürünler buldum ve görüşmeler gerçekleştirdim" şeklinde konuştu.

İngiltere'den gelen bir başka ziyaretçi Daniella Rabaiotti, "Bursa'ya ilk kez geliyorum. Fuardan çok etkilendim. Kalitesinden, tasarımına ve dokusuna kadar başarılı birçok ürün buldum" dedi.

Sektör temsilcileri de tekstilde modayı belirleyen fuarın bu sene "Fast Production & Fast Trading" (Hızlı Ürün Hazırlama & Hızlı Teslimat) konsepti ile sektörün ihracat hedeflerine ulaşması için önemli bir adım attığını belirtti. Bursa Textile Show katılımcısı Marsala Tekstil Satış Müdürü Sibel Akden, "Türkiye'deki fuarları çok önemsiyoruz. Bu fuardan çok memnun kaldık. BTSO Başkanımız İbrahim Burkay'a çok teşekkür ediyoruz. Beklediğimizden daha fazla görüşme gerçekleştirdik. Her kıtadan alıcıyla burada görüşme imkanımız oldu. Hem farklı müşterilerin hem de kendi müşterilerimizin talepleriyle Ar-Ge imkanı bulduğumuz için Textile Show'u önemsiyoruz" dedi.

Fuarda ikili görüşmelerin çok başarılı bir şekilde gerçekleştiğini ifade eden Kükrer Tekstil firması sahibi Ali Serdar Kükrer ise "Ziyaretçi profilimiz çok güzel. Fuarımız da güzel bir şekilde tanıtılmış ki yerli ve yabancı çok sayıda misafirimiz var. Bursa Textile Show'a ilk günden bu yana katılıyoruz ve burada yer almaktan çok memnunuz" şeklinde konuştu.

Erşat Tekstil İhracat Müdürü Ali Er, "Fuarda çok verimli görüşmeler gerçekleştirdik. Bursa tekstil sektöründe kalite anlamında çok geniş yelpazeye sahip. Bu anlamda Textile Show hem katılımcıların faydasına olan bir fuar hem de biz üreticilerin müşterilerden gelen dönüşlere göre kendimizi sonraki sezona hazırlamamız için ilham veren bir fuar" açıklamasında bulundu. - BURSA