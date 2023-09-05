Bursa Textile Show 10. kez kapılarını açtı

Bursa Textile Show, Türkiye'de tekstil sektörünün en önemli buluşmalarından biri olarak 10. kez düzenlendi. Fuarda yeni ticaret köprüleri kurulurken, sektördeki yeni moda ve trendler de belirlendi.

Bursa'da tekstil sektörünün ihracatına güç katma hedefiyle 10'uncusu düzenlenen Textile Show Fuarı başladı.

Bursa Uluslararası Fuar ve Kongre Merkezi'nde, Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, KFA Fuarcılık ve Uludağ Tekstil İhracatçıları Birliği (UTİB) işbirliğiyle organize edilen fuar, Türk tekstil üreticilerini dünyanın dört bir yanından alıcılarla buluşturuyor.

BTSO ve UTİB ortaklığında koordine edilen alım heyetleri ve BTSO'nun iştiraki KFA Fuarcılık'ın çalışmaları kapsamında başta Avrupa, Afrika ve Orta Doğu ülkelerinden olmak üzere farklı coğrafyalardan fuarı ziyaret eden nitelikli alıcılar, stant açan Türk firmalarıyla buluştu.

Yaklaşık 180 firmanın katılımıyla düzenlenen fuarda, firmalar, 2023-2024 sonbahar ve kış giysilik kumaş koleksiyonlarını ziyaretçilerin beğenisine sundu. 4 salonda, toplam 10 bin metrekarelik alanda düzenlenen fuarda, yurt dışından önemli alıcılar işbirliği için Bursa'ya geldi.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, fuarın açılışında yaptığı konuşmada, fuarların yeni ürünlerin tanıtılmasında, sektörün ticaretini geliştirmesinde ve darboğazdan çıkmasında çok büyük payının olduğunu söyledi.

Türkiye'nin tekstil ihracatının 10 milyar dolar civarında olduğunu aktaran Vali Demirtaş, "Bunun 830 milyon dolarını Bursa karşılıyor. Bursa tekstilde bir numara. Bursa'nın gelecekte de güçlü bir merkez olacağına inanıyoruz. Daha kaliteli, ekonomik değeri yüksek ürünler üretmeyi tüm girişimcilerimizden istirham ediyorum." dedi.

BTSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı İsmail Kuş da tekstil sektöründe Bursa markasının dünyada söz sahibi olmaya devam ettiğini belirtti.

Tekstil sektöründe 10'uncu organizasyonu gerçekleştirdiklerini ifade eden Kuş, "Fuarda yaklaşık 180 firmamız var. Stant açan firmamızla birlikte BTSO olarak Ur-Ge projelerimizin katkılarıyla yaklaşık 51 ülkeden 300 civarında alıcıyı tekstil fuarında misafir ediyoruz. Kendi imkanlarıyla gelenlerle birlikte fuarı yaklaşık 2 bin yabancı alıcının ziyaret etmesini bekliyoruz. Bu organizasyonun firmalarımıza, sektörümüze ve Bursa ekonomisine ciddi anlamda katkı sağlayacağına inanıyoruz." diye konuştu.

Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş ise her yeni fuarın yeni bir heyecan olduğunu dile getirerek, Bursa Textile Show gibi önemli bir organizasyonu kente kazandırdığı için BTSO'ya teşekkür etti.

Aktaş, bu fuarın şehir adına ciddi bir kazanım olduğuna işaret ederek, "Firmalarımız, sektördeki yeni gelişmeleri burada farklı ülkelerden gelen misafirlerle bulaşarak belirleyecekler. Sanayicilerimiz çok güzel bir organizasyona imza atmışlar. Ur-Ge destekleriyle güzel bir sinerji de oluştu. Ortam gayet güzel ve ticareti geliştirmek adına burada ciddi bir potansiyel var. Fuarın, kış öncesinde ekonomik anlamda doping olacağına yürekten inanıyorum. Bursa sanayicisi fuarlara gidiyor, araştırıyor, neler yapabileceğini planlar yapıyor. Bu çalışmalar takdire şayan." açıklamasında bulundu.

Protokol üyeleri, fuarda stant açan firmaları ziyaret etti.

Bursa Textile Show Fuarı, 7 Eylül'e kadar ziyaret edilebilecek.