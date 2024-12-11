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Bursa Teknik Üniversitesi ve Eker Süt Ürünleri Arasında İş Birliği

Bursa Teknik Üniversitesi ve Eker Süt Ürünleri Arasında İş Birliği
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Bursa Teknik Üniversitesi doktora öğrencileri, Eker Süt Ürünleri'nin Ar-Ge süreçlerinde görev alarak süt ürünleri sektörüne bilimsel katkı sağlayacak. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı çerçevesinde gerçekleştirilen bu iş birliği ile nitelikli eleman yetiştirilmesi hedefleniyor.

Bursa Teknik Üniversitesi doktora öğrencileri, "TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı" kapsamında Eker Süt Ürünleri firmasının Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde görev alacak. Sanayi odaklı doktora eğitimi desteği ile öğrencilerin, süt ve süt ürünleri sektörünün bilimsel altyapısını güçlendirmesi amaçlanıyor.

Bursa Teknik Üniversitesi (BTÜ) ile Türkiye'nin öncü süt ve süt ürünleri markalarından Eker Süt Ürünleri, TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı kapsamında önemli bir iş birliğine imza attı. BTÜ Mühendislik ve Doğa Bilimleri Fakültesi Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasim Alper Oral yürütücülüğünde kabul edilen "Süt ve Süt Ürünleri Endüstrisine Yenilikçi Yöntemlerin Kazandırılması" başlıklı TÜBİTAK 2244 projesi çerçevesinde, BTÜ Gıda Mühendisliği Bölümü'nden üç ve Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden bir doktora öğrencisi, TÜBİTAK 2244 projesi kapsamında alacakları eğitimle, Eker Süt Ürünleri'nin Ar-Ge ve inovasyon süreçlerinde bulunarak, teorik bilgi birikimlerini uygulamaya dökme fırsatı bulacak. Ayrıca tamamladıkları doktora programı sonrasında öğrencilerin, Eker'de istihdam edilmeleri teşvik edilerek, sanayinin nitelikli insan kaynağı ihtiyacına kalıcı çözümler üretilmesi hedefleniyor. Üniversite-sanayi iş birliğinin güçlendirilmesini ve nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesini hedeflediği iş birliğiyle Bursa Teknik Üniversitesi ve Eker Süt Ürünleri, akademik bilgi ve sektör deneyimini bir araya getirerek gıda sektörünün daha yenilikçi ve güçlü bir konuma ulaşmasına katkı sağlayacak.

İmza töreni gerçekleşti

Sanayiye bilimsel katkı sağlayacak olan projenin toplantısı ve imza töreni, BTÜ ev sahipliğinde gerçekleştirildi. Törene; proje yürütücüsü BTÜ Gıda Mühendisliği Bölüm Başkanı Prof. Dr. Rasim Alper Oral, akademik danışmanlar Gıda Mühendisliği Bölümü'nden Doç. Dr. Aycan Yiğit Çınar ve Dr. Öğretim Üyesi Nadide Seyhun, Endüstri Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Koray Altun, projenin sanayi yürütücüsü Eker Süt Ürünleri Ar-Ge Müdürü Sena Okur Özakçaylı ve Eker Süt Ürünleri İnsan Kaynakları Direktörü Okan Ermetin katıldı.

Nitelikli eleman yetiştirilecek

Proje imza töreninde konuşan Prof. Dr. Rasim Alper Oral, "Bu iş birliği, hem üniversitemiz hem de sanayi için büyük bir kazanım oldu. TÜBİTAK 2244 Sanayi Doktora Programı, üniversite ve sektör arasında güçlü bağlar kurarak nitelikli eleman yetiştirilmesine imkan sağlıyor. Şu anda proje kapsamında iki doktora öğrencimiz firmada çalışmaya başladı. Gıda ve endüstri mühendisliği alanlarında uzmanlaşacak öğrencilerimizin, Eker Süt Ürünleri'nin inovasyon süreçlerine değer katacağına inanıyorum" dedi.

Sektör sürdürülebilir şekilde gelişecek

Eker Süt Ürünleri İnsan Kaynakları Direktörü Okan Ermetin ise, "Üniversite-sanayi iş birliği, sektörümüzün sürdürülebilir bir şekilde gelişmesi ve dünya pazarında rekabet gücümüzün artması açısından kritik önem taşıyor. BTÜ ile yürüttüğümüz bu proje sayesinde hem sektöre katkı sunacak hem de geleceğin uzmanlarını yetiştireceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Ekonomi
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