Bursa Teknik Üniversitesi'nden Çevre Dostu Ahşap Modifikasyonu Projesi

Bursa Teknik Üniversitesinde yürütülen projeyle, kavak ve ladin gibi odun türlerinin, çevreye ve insan sağlığına zararsız kimyasallar kullanılarak mobilya ve yapı sektörüne kazandırılması hedefleniyor. Doğal çam reçinesinin kullanılacağı projede, bu ağaçlardan elde edilen ahşabın dayanıklılığının artırılması ve suyla olan temasta zararın minimize edilmesi amaçlanıyor.

BTÜ Orman Fakültesi Orman Endüstrisi Mühendisliği Bölümü'nden Dr. Öğretim Üyesi Naile Angın'ın yürütücüsü olduğu "Odun Modifikasyonunda Yenilikçi Bir Yeşil Kimya Uygulaması: Farklı Odun Türlerinin Bazı Fiziksel, Mekanik ve Termal Özelliklerine Etkisi" başlıklı proje, desteklenmeye hak kazandı. Doğal malzemelerin kullanıldığı ve yeşil kimya ilkelerine dayanan bu projede araştırmacı olarak; Prof. Dr. Murat Ertaş, Prof. Dr. Ramazan Kurt ve Araştırma Görevlisi Doğan Memiş bulunuyor. Çalışmada, doğal reçine asitlerinden yararlanılarak sürdürülebilir bir yöntemle daha dayanıklı ahşap malzemeler geliştirilmesi hedefleniyor. Proje kapsamında, farklı odun türlerinin çevre dostu bir yaklaşımla kimyasal olarak modifiye edilmesiyle ahşabın bazı fiziksel, mekanik ve termal özelliklerinin iyileştirilmesi amaçlanıyor.

Sağlığa zararlı olmayan, çevreci kimyasallar kullanılacak

Çalışmada benimsenen "yeşil kimyanın", sentetik ve sağlığa zararlı kimyasallar yerine; insan, hayvan ve çevre sağlığına daha duyarlı, daha az toksik kimyasalların kullanılmasını amaçlayan bir yaklaşım olduğunu belirten Dr. Öğretim Üyesi Naile Angın, "Ahşap malzemeler, rutubete karşı hassastır ve suyla temas ettiklerinde boyutsal değişiklik gösterir. Bu projeyle, ahşabın suyla olan etkileşimini azaltmayı hedefliyoruz. Uygulayacağımız bu yöntem sayesinde, kavak ve ladin gibi türleri daha dayanıklı ve boyutsal olarak daha sabit hale getirerek, mobilya ve yapı sektöründe kullanılma potansiyelini artıracağız" dedi.

Kavak ve ladindeki dezavantajlar ortadan kaldırılacak

Angın, sözlerine şu şekilde devam etti: "Bu projeyle, kavak ve ladin gibi türlerdeki mevcut dezavantajları ortadan kaldırarak çevre dostu, insan sağlığına zarar vermeyen malzemelerle sürdürülebilir bir yaklaşım sunuyoruz. Odunun modifikasyon süreçlerinde kullanılan çoğu kimyasal hem ithalat yoluyla dışa bağımlılık oluşturuyor hem de sağlığa zararlı. Biz ise bu projede, tamamen yerli orman kaynaklarımızdan elde ettiğimiz doğal reçineyi kullanarak bu sorunlara çözüm üretmeyi amaçlıyoruz. Bu yönüyle çevre dostu, sürdürülebilir ve katma değeri yüksek bir uygulama gerçekleştiriyoruz. Uygulama sonucunda ahşabın su ile ilişkisinin azalmasını ve boyutsal sabitliğin artmasını hedefliyoruz" diye konuştu.

Rektör Çağlar: "Ülkemizin yeşil dönüşüm hedefine katkı sağlıyoruz"

Proje ekibini tebrik eden Bursa Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci Çağlar, "Üniversite olarak sürdürülebilirlik, yeşil dönüşüm ve yerli üretim alanlarında yürütülen her çalışmayı destekliyoruz. Bu proje, sadece çevre dostu bir yaklaşım sunmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin doğal kaynaklarını yüksek katma değerli ürünlere dönüştürerek dışa bağımlılığı azaltmayı da hedefliyor. Çalışmada, sentetik ve zararlı kimyasallar yerine, orman kökenli doğal bileşenlerin tercih edilmesi, yalnızca uluslararası çevre politikalarıyla uyumlu bir yaklaşım sunmakla kalmıyor; aynı zamanda ülkemizin 12. Kalkınma Planı'nda vurgulanan sürdürülebilirlik ve yeşil dönüşüm hedeflerine de katkı sağlıyor. Akademisyenlerimizin bu tür yenilikçi çalışmalarıyla üniversite-sanayi iş birliklerini güçlendirerek ülkemizin kalkınma hedeflerine katkı sunmayı sürdüreceğiz" ifadelerini kullandı. - BURSA