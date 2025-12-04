Haberler

Bursa Kebap Evi'ne 'Hizmet İhracatı Şampiyonu' ödülü

Bursa Kebap Evi'ne 'Hizmet İhracatı Şampiyonu' ödülü
Bursa Kebap Evi, Hizmet İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ödül töreninde 'Gastronomi' kategorisinde üçüncülük ödülü aldı. Yönetim Kurulu Üyesi Caner Helvacı, bu başarıyı güçlü organizasyon yapısına ve yurt dışındaki operasyonlara bağladı.

Bursa Kebap Evi (BKE), Hizmet İhracatçıları Birliği (HİB) tarafından düzenlenen 7. Hizmet İhracatçıları Birliği Ödül Töreni'nde ' Gastronomi' kategorisinde üçüncülük ödülü aldı.

13 ülkede 150'nin üzerinde şubesiyle Türk mutfağını dünyaya taşıyan restoran zinciri Bursa Kebap Evi, küresel yaygınlığı ve yurt dışı operasyonlarıyla HİB tarafından Gastronomi kategorisinde üçüncülük ödülü aldı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat'ın katılımıyla düzenlenen törende ödülü BKE Yönetim Kurulu Üyesi Caner Helvacı aldı.

Ödül töreninin ardından değerlendirmede bulunan Yönetim Kurulu Üyesi Caner Helvacı, gastronomi kategorisinde üçüncülük elde etmekten dolayı gurur duyduklarını belirterek, yaklaşık 2 milyon dolarlık hizmet ihracatı hacmiyle ulaşılan başarının arkasında güçlü bir organizasyon yapısı olduğunu vurguladı.

Bu ödülün çok sayıda markanın yarıştığı önemli bir platformda kendilerine değerli bir konum kazandırdığını dile getiren Helvacı, şu açıklamalarda bulundu:

"Tüm ekiplerimiz için hem motivasyon kaynağı hem de gurur verici bir sonuç oldu. Merkez organizasyonumuzun özverili çalışmaları, yurt dışında istihdam ettiğimiz 100'ün üzerindeki çalışanımız, global büyüme performansımız ve gelir artırıcı satış stratejilerimiz bu başarının temelini oluşturuyor. Kalite, sürdürülebilirlik, lojistik ve tedarik süreçlerini yüksek verimlilikle yöneten yapımız da başarımızın en önemli unsurları arasında yer alıyor."

2026 için hedef: Daha güçlü küresel büyüme

Caner Helvacı, markanın Almanya, İngiltere, Kanada, Suudi Arabistan, Irak, İran, Katar, Azerbaycan, Kuzey Makedonya, Birleşik Arap Emirlikleri, Hollanda ve Pakistan'ın da aralarında bulunduğu geniş bir coğrafyada faaliyet gösterdiğini söyledi.

Yurt dışı operasyonları her geçen yıl daha da güçlendireceklerini dile getiren Helvacı, sözlerini şöyle tamamladı:

"Mevcut pazarlardaki büyümemizi sürdürürken yeni pazarlara açılmaya da devam ediyoruz. Bu yatırımlar, markamıza önemli bir birikim sağlarken ülkemizin hizmet ihracatına da değerli katkılar sunuyor. 2026'da hedefimiz, yakaladığımız güçlü ivmeyi daha da artırarak ihracat hacmimizi yükseltmek, global performansımızı ileri taşımak ve sürdürülebilir büyümemizi kararlılıkla devam ettirmektir." - İSTANBUL

