Bursa ile İspanya Arasında Yeni Ticari İş Birliği
Bursa Ticaret ve Sanayi Odası, Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası ile imzalanan Mutabakat Zaptı ile iki ülke arasındaki ticari ilişkileri geliştirmeyi hedefliyor. Taraflar, özellikle tekstil, makine ve kimya sektörlerinde yeni ortaklıklar kuracak.

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO), uluslararası ekonomik iş birliklerine bir yenisini daha ekledi. Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin ve beraberindeki heyet, BTSO Yönetim Kurulu'nu ziyaret ederek iki ülke arasındaki ticari ilişkileri güçlendirmeyi hedefleyen bir Mutabakat Zaptı (MoU) imzaladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay ve yönetim kurulu üyeleri, Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası heyetini Oda Hizmet Binası'nda ağırladı. Ziyarette, İspanya İstanbul Ticaret Ataşesi Ignacio Enriquez Amilibia da yer aldı. Görüşmeye, İspanya ile ticari ilişkileri güçlü olan Bursalı firmaların temsilcileri de katılarak iki ülke arasındaki iş birliği alanlarına yönelik görüş ve önerilerini paylaştı. Toplantıda, İspanyol heyete Bursa'nın sanayi altyapısı, teknoloji odaklı dönüşüm projeleri ve ihracat potansiyeli hakkında bilgi verildi. Heyet üyeleri, Bursa'daki sanayi ekosistemine ve firmaların üretim kapasitesine duydukları ilgiyi ifade etti. Ziyaretin sonunda, Bursa ve İspanya arasındaki ticari ilişkileri geliştirmek, özellikle tekstil, makine ve kimya sektörlerinde yeni ortaklıklar kurmak amacıyla bir iş birliği protokolü imzalandı.

"Ticari ilişkilerimizi geliştirecek"

Başkan İbrahim Burkay, Türk iş dünyasının küresel pazarlarda daha güçlü bir konuma ulaşması için bu tür uluslararası temasların önemine vurgu yaparak, "Bursa'nın üretim kabiliyeti, teknoloji altyapısı ve ihracat vizyonu, ülkemizin dış ticaret hedeflerine güçlü katkı sunuyor. İmzaladığımız bu protokolün Türkiye ile İspanya arasındaki ticari ilişkilere yeni bir boyut kazandıracağına inanıyorum" ifadelerini kullandı.

Türk-İspanyol Sanayi ve Ticaret Odası Türkiye Delegesi Vicente Balbin ise Bursa'nın üretim gücü, yenilikçi yaklaşımı ve iş birliğine açık yapısıyla İspanyol iş dünyası için güçlü bir partner şehir olduğunu belirtti. Balbin, ilerleyen dönemde Bursalı firmalarla yeni projeler geliştirmek istediklerini söyledi. - BURSA

