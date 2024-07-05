Bursa'daki dev AVM'nin satışı gerçekleşti! Yatırım tutarı tam 2,6 milyar TL
Katılımevim, Bursa'nın Nilüfer ilçesinde bulunan CarrefourSA AVM'nin yüzde 70'ini satın aldı. Yatırım tutarı 78.5 milyon dolar (Yaklaşık 2,6 milyar TL) olarak açıklanırken 131 normal ve 13 büyük ölçekli mağazayı barındıran AVM'nin satın alınmasına ilişkin yatırımın şirketin büyüme stratejisi doğrultusunda önemli bir adım olarak görülüyor.
Gayrimenkul yatırımlarına hız kesmeden devam eden Katılımevim'den dikkat çeken bir hamle daha geldi. Şirket, Bursa Nilifür'de bulunan CarrefourSA AVM'nin yüzde 70'ini 78.5 milyon dolara (Yaklaşık 2,6 milyar TL) satın aldı.
TUTAR 78.5 MİLYON DOLAR
Katılımevim Yönetim Kurulu, 01.07.2024 tarihinde gayrimenkul yatırımlarına devam kararı aldı. Bu kapsamda Bainbridge Gayrimenkul Ticaret A.Ş.'ye ait mülk satın alındı. CarrefourSA Bursa AVM, 78.519.326 USD karşılığında Katılımevim portföyüne katıldı.
YATIRIMCILAR HEYECANLA KARŞILADI
CarrefourSA Bursa AVM, 100.000 metrekarelik alanı kapsıyor. AVM'de alışveriş ve eğlence imkanları geniş bir yelpazede sunuluyor. Yatırımcılar, Katılımevim'in bu adımını heyecanla karşıladı.
ŞİRKET YATIRIMLARA DEVAM EDECEK
Halk TV'deki habere göre Katılımevim, yatırımcılarına bu gelişmeyi duyurdu. Şirket, büyüme stratejileri doğrultusunda daha fazla yatırım planlıyor. Gelecekteki projelerle ilgili detaylar, yatırımcılarla paylaşılacak.