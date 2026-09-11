Bursa'da zeytin hasadı başladı

Bursa'da 33. Uluslararası Gemlik Zeytini Festivali kapsamında düzenlenen 2. Zeytin Hasat Şenliği'nde sezonun ilk zeytinleri dualarla toplandı.

Bayraklar ve zeytin dallarıyla süslenen traktörlerin oluşturduğu konvoy, Umurbey Meydanı'ndan ilk hasadın toplanacağı zeytin bahçesine hareket etti.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanvekili Şahin Biba, bahçede düzenlenen törende yaptığı konuşmada, "Üreticimizin bahçesinde alın terinin karşılığını alma heyecanına ortak oluyoruz. Bursa Büyükşehir Belediyesi olarak kaliteli ürün yetiştiren çiftçimizin her zaman yanında yer almayı ve kazancını artırmayı önemsiyoruz." ifadesini kullandı.

Gemlik Belediye Başkanı Şükrü Deviren de tüm üreticilere bol kazançlar diledi.

Törende, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Orhangazi Belediye Başkanı Bekir Aydın ve Gemlik Kaymakamı Osman Aslan Canbaba da konuşma yaptı.

Gemlik Müftüsü Abdullah Işık'ın yaptırdığı duaların ardından protokol üyeleri zeytin ağaçlarından ilk ürünü topladı.

Kaynak: AA